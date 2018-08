Els segons Pressupostos Participatius engeguen l'activitat

La regidoria instal·la cartelleria de l’edició 2019

L’Ajuntament ha començat a instal·lar cartelleria que anuncia l’edició 2019 dels Pressupostos Participatius, dotada amb 750.000 euros, que s’activarà enguany i serà la segona que s’impulsa a Reus un cop el global dels projectes aprovats en l’anterior es troben ja en marxa. La regidora de Participació, Montserrat Flores, ja va explicar que els següents Pressupostos Participatius començarien a caminar després de l’estiu, i serà llavors quan es presentin i el mecanisme torni a posar-se en funcionament. Ara, tal com va avançar el Diari Més, altres sis propostes sorgides dels primers Pressupostos Participatius es troben en vies de materialitzar-se, mentre la resta avancen en feines de diàleg amb els qui van impulsar-les per tal de perfilar-ne la materialització. L’Ajuntament ha culminat recentment la redacció dels pertinents projectes per dur a terme l’arranjament del barranc del barri Montserrat (472 vots i 91.000 euros de pressupost), col·locar il·luminació als passos de vianants de l’avinguda dels Països Catalans i altres vies (542 vots i 48.000 euros), realitzar la remodelació del parc d’Àngel Guimerà (464 vots i 45.000 euros), instal·lar un parc infantil al barri Montserrat (524 vots i 30.000 euros) i pavimentar la plaça del Bisbe Grau (384 vots i 15.000 euros). També farà en breu, amb mitjans propis, la senyalització de camins i els seus enllaços al municipi, que va rebre 405 vots i suposarà la inversió de 20.000 euros. Al juliol, va quedar inaugurada la primera intervenció, un espai de joc obert al Centre Cívic Ponent, i després de l’estiu s’estrenaran desfibril·ladors a la xarxa de Centres Cívics. Entre els projectes que ja estan redactats, els dos primers que s’han posat a exposició pública són els vinculats al nou parc infantil del barri Montserrat i a la pavimentació de la plaça del Bisbe Grau.