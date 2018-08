El polilleuger de la Joan Rebull admetrà futbol sala, bàsquet, volei i hoquei

Reus Esport i Lleure ha tret a licitació, amb 70.000 euros de pressupost, la redacció del projecte de l’equipament vinculat a l’escola i la direcció d’obres

Graderies i una zona verda

L’empresa municipal Reus Esport i Lleure va treure ahir a licitació la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció d’obra del polilleuger annex a l’Escola Joan Rebull, amb un pressupost màxim de 70.100 euros i un any i quatre mesos de durada del contracte: unes 18 setmanes de servei de redacció i 50 de direcció d’obres. El termini de presentació d’ofertes finalitza el 18 de setembre. L’avantprojecte, que hauria de guiar la redacció del nou document, preveu, entre altres, equipar la pista per a la pràctica d’almenys cinc esports. El polilleuger disposarà de cistelles de bàsquet, porteries de futbol sala, xarxa de voleibol i la pista poliesportiva de 22x44 metres estarà pavimentada en fusta per permetre el patinatge i l’hoquei patins.Aquest és el primer pas, pel que fa a contractació pública, que realitza Reus Esport i Lleure després que la Junta de Govern realitzés, a principis de juliol, els moviments econòmics que capaciten la societat per gestionar la materialització d’aquestes instal·lacions però també les d’un segon polilleuger vinculat a l’Escola Cèlia Artiga i la redacció del projecte del pavelló del Molinet, annex a l’Institut Roseta Mauri. En total, el desplegament dels tres equipaments suposarà una inversió propera als 2,5 milions d’euros fruit del romanent del pressupost municipal 2017.Si el nou projecte trasllada a la realitat les línies del dibuix anterior, el polilleuger de l’Escola Joan Rebull tindrà un accés per l’avinguda Onze de Setembre i una entrada per a espectadors i una altra per a atletes o usuaris, que «entrarien a un primer àmbit de l’escola on es trobarien un espai prou ampli i amb bancs i arbrat, però aïllat de la resta de l’escola», detalla l’avantprojecte. El mateix document explica que «aquest espai actuaria com un vestíbul que compartirien amb l’escola durant la franja d’horari que aquesta no està en funcionament».L’edifici tindrà un vestidor, una zona de porxo cobert i un magatzem. Pel que fa a les graderies, la proposta inicial parla de dues fileres de peces de formigó prefabricat que es cobriran amb seients de plàstic sense respatller. També hi hauria, a tocar del polilleuger, una àrea d’urbanització exterior, amb «peces de mobiliari urbà per millorar el confort de l’àrea». Entre elles hi ha il·luminació i arbrat, però també bancs de fusta, papereres, aparells d’exercici per a gent gran i jocs infantils. Aquests dos últims punts estaran pendents, amb tot, de la disponibilitat pressupostària.El Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya, elaborat pel Consell Català de l’Esport de la Generalitat i amb dades del gener d’aquest mateix 2018, recull un total de 152 instal·lacions esportives registrades dins el terme municipal de Reus. Aquestes apleguen, al seu torn, un total de 454 espais que estan destinats tant a la pràctica directa de diferents disciplines com a vestidors, sales de magatzem o oficines, entre altres estances de suport. Per ordre, els espais públics i privats que més abunden són els relacionats amb l’activitat a sales, pistes poliesportives, piscines, pistes de pàdel, pistes de tennis, àrees a l’aire lliure i camps. Reus està elaborant el seu Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM). La xifra d’instal·lacions augmentarà amb la construcció dels dos nous polilleugers i el pavelló.