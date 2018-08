El nou curs polític a Reus començarà amb el futur ROM pendent d'aprovació

El govern havia previst sotmetre a votació el document final al ple del juliol però el text, tot i que avançat, encara no està enllestit

Actualitzada 29/08/2018 a les 21:00

El paper del públic a les sessions

La tornada de vacances i l’inici d’un nou curs polític tindrà lloc, al setembre, sense haver-se produït l’aprovació d’un nou Reglament Orgànic Municipal (ROM), en tràmits des de finals del 2015 i que el govern havia anunciat, en darrer terme, sotmetre a votació al ple del juliol. El punt pren rellevància pel trasllat al saló de plens, per part de col·lectius de tot tipus i en els darrers temps, de reivindicacions que, fins no fa massa, s’haurien quedat a les portes del palau municipal i que ara demanen veu davant els polítics. També per la presència de ciutadans que volen accedir de forma directa a l’actualitat municipal. El porcés per l’elaboració del futur ROM va iniciar-se al 2011 arran d’una moció impulsada per la CUP. Des de la formació deien ahir estar a l’espera de «saber quines propostes i esmenes» de les que van presentar els diferents grups municipals sobre un text inicial «s’han acceptat o no». I qualificaven el Reglament com una «eterna promesa» que s’«allargarà al màxim» per tal de «tenir molt poc temps d’aplicar-lo» amb l’horitzó de les eleccions municipals.Empleats de la neteja de les escoles, personal de la plantilla de l’Hospital Sant Joan, representants d’USITAC, membres dels CDR, afins a Tabàrnia, Àvis i Àvies per la Llibertat o treballadors de la recollida de brossa han fet visibles les seves reclamacions a través de cartells i pancartes o de la simple presència en les darreres sessions. Des del govern s’havia explicitat la voluntat, el passat mes de maig, de fer a mans dels grups municipals el document de retorn de les respectives propostes i esmenes aquell mateix mes, acabar de negociar els darrers serrells alllarg del juny i dur a aprovació així el document final, un cop tancat, al ple del juliol. La sessió del setembre, amb tot, se celebrarà sense nou ROM i la votació del text tampoc no entrarà, amb tota provabilitat, a l’ordre del dia del ple que tingui lloc el mes vinent.Les primeres reunions per modificar el ROM i el Reglament de Participació, presidides per l’alcalde Carles Pellicer, es remunten a l’octubre del 2015. En aquell moment, es va entregar un document de treball als regidors com a guia per a l’anàlisi sobre el ROM i els posteriors canvis. El mètode de treball anunciat llavors era, a través de l’anàlisi del text vigent, generar-ne un de transició on s’assenyalessin apartats susceptibles de ser modificats. Després, els grups municipals podrien fer esmenes al redactat. Entre les propostes realitzades per la CUP hi ha mantenir els plens a la tarda, fer les sessions el més obertes possible, permetre fer aportacions dins un ordre i publicar abans i d’una forma més clara l’ordre del dia i que les persones que assisteixin al saló el rebin en paper i puguin així seguir-lo.L’article 84 del ROM vigent estableix que el públic assistent a les sessions de ple «no podrà intervenir-hi», i que tampoc «no es permetran les manifestacions de grat, desgrat o de cap altre tipus». «La presidència», concreta el text, «podrà expulsar de la sala qualsevol persona del públic que per qualsevol causa impedeixi el desenvolupament normal de la sessió». L’alcalde, Carles Pellicer, va invocar-lo al ple del maig, transcorregudes prop de quatre hores de sessió i després d’un seguit d’advertiments, per fer fora del saló una persona que interrompia. Més enllà de l’anècdota, l’assistència de públic als plens, disparada primer per les conseqüències de la crisi econòmica i ara pel debat sobiranista, torna a posar el focus sobre la confecció d’un nou ROM.