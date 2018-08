Reus té més de 150 instal·lacions esportives censades

La Junta de Govern aprova els moviments econòmics per aixecar els dos nous polilleugers i el pavelló

El Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya, elaborat pel Consell Català de l’Esport de la Generalitat i amb dades del gener d’aquest mateix 2018, recull un total de 152 instal·lacions esportives registrades dins el terme municipal de Reus. Aquestes apleguen, al seu torn, un total de 454 espais que estan destinats tant a la pràctica directa de diferents disciplines com a vestidors, sales de magatzem o oficines, entre altres estances de suport.La ciutat és, dins la comarca i segons aquestes dades, la segona en volum d’instal·lacions, per darrere de Cambrils, que n’acumula 169. Per ordre, els espais públics i privats que més abunden són els relacionats amb l’activitat a sales, pistes poliesportives, piscines, pistes de pàdel, pistes de tennis, àrees a l’aire lliure –zones en espai urbà o itineraris esportius, entre altres– i camps. Reus està elaborant el seu Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM), que probablement vegi la llum al 2018.La xifra d’instal·lacions s’incrementarà amb la construcció dels dos nous polilleugers que es projecten vinculats a les escoles Joan Rebull i Cèlia Artiga, i la redacció dels plans per al futur pavelló del Molinet, a tocar de l’Institut Roseta Mauri. Els dos primers haurien de licitar les obres enguany, amb la intenció que aquestes hagin conclòs durant el 2019, mentre que per al Molinet es redactarà enguany el projecte i s’espera executar els treballs entre 2019 i 2020.Els tres equipaments beuen del superàvit dels comptes municipals del 2017, per valor de 2,5 milions, i són fruit de l’acord entre govern i PSC. Cada polilleuger costarà al voltant d’1,2 milions d’euros, mentre que El Molinet s’endú prop de 70.000 per la redacció de la documentació.La Junta de Govern va aprovar, al juliol, una subvenció de capital a la societat Reus Esport i Lleure per un import de 2,5 milions d’euros per executar els tres equipaments, «previstos dins el MIEM». El polilleuger annex a l’Escola Joan Rebull tindrà una superfície de 2.565 metres quadrats amb una pista poliesportiva de 22 x 44 metres, apta per a la pràctica de les modalitats esportives de sala, inclosos el patinatge i l’hoquei patins. Per la seva banda, el de l’Escola Cèlia Artiga tindrà una superfície de 2.245 metres quadrats i permetrà les mateixes activitats. El Molinet tindrà 2.719 metres quadrats amb una pista poliesportiva de 25 x 44 metres, amb possibilitat de tenir dues configuracions (una pista central de 22 x 44 metres i 2 pistes transversals de 25 x 22 metres) i accés directe al centre. L’ús social dels nous polilleugers i el pavelló doble poliesportiu del Molinet, seguirà la línia dels que ja existeixen, amb una distribució de tres franges horàries: horari escolar, horari extraescolar i horari social per a ús esportiu amb programes municipals.