Merlin no aclareix el futur del Centre Comercial La Fira

El grup evita pronunciar-se sobre si l’espai, estrenat l’any 2015, es vendrà

Actualitzada 29/08/2018 a les 09:04

El grup Merlin Properties, propietari del Centre Comercial La Fira de Reus des que es fusionés amb la promotora Metrovacesa, no es pronuncia sobre el futur de la superfície de l’avinguda de Sant Jordi. El diari Expansión va avançar fa alguns dies que la companyia immobiliària analitzava desfer-se de La Fira i també d’altres espais, entre els quals hi hauria Thader de Múrcia, Vilamarina de Viladecans i La Vital de Gandía, perquè no presenten el perfil de centre urbà o molt especialitzat que Merlin busca ara. Els fons recaptats a través de la venda d’edificis, en una operació que, segons el mateix rotatiu, no s’ha activat de manera oficial, servirien per invertir en actius que sí que encaixen en la idea del grup. Fonts de Merlin consultades pel Diari Més no es pronuncien sobre si La Fira està o no en venda, ni sobre si s’està sospesant que en algun moment ho estigui.Precisen, a més, que aquest procés, en cas de produir-se, tampoc no es farà públic. I que la política de Merlin contempla comunicar l’operació, si és que acabés tenint lloc, una vegada ja estigués consumada. Tampoc no concreten si algun dels centres comercials que manega en aquests moments Merlin ha estat posat al mercat, ni si la intenció de la immobiliària és alleugerir la cartera en aquest àmbit.El Centre Comercial La Fira va inaugurar-se a finals del 2015 després de desencallar-se unes obres de construcció aturades durant un llarg període, i va canviar de mans amb la fusió de Metrovaces i Merlin.