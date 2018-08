Fins a 3.000 veïns es mobilitzen per la construcció del baixador a Bellissens

La FAVR tancarà aquest mes d’octubre la recollida de signatures iniciada fa un any i mig per exigir la materialització del projecte

Hospital, URV i FiraReus

Dues alternatives

La recollida de firmes engegada per la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR) per reclamar la materialització del projecte del baixador ferroviari de Bellissens assoleix un any i mig en marxa havent-ne acumulat més de 3.000. El col·lectiu, que aplega ara 29 entitats veïnals i n’integrarà dues més en l’assemblea del proper mes d’octubre, capta suports per fer pressió en el trasllat a la realitat d’una infraestructura que, tal com comenta Valentín Rodríguez, president de la FAVR, al Diari Més, «és una necessitat de ciutat que pot millorar el dia a dia de moltíssima gent». La iniciativa, afegeix Rodríguez, preveu plantar la taula en una sola jornada més –que es fixarà entre les festes de Sol i Vista, Joan Prim o de Misericòrdia– i quedarà definitivament tancada el proper mes d’octubre, quan els farà el recompte final de firmes.La proposta ha guanyat empenta durant l’estiu, període en què una trentena de barris del municipi es posen de celebració i que la Federació aprofita per instal·lar punts informatius sobre aquest punt i sobre la lluita contra l’«abús» de les companyies elèctriques, una creuada que ha sumat recentment altres 3.000 rúbriques, segons dades de la FAVR. Va sorgir en el marc del debat generat a la Taula pel baixador de Bellissens, reactivada a finals de l’any 2016 i reunida posteriorment dues vegades, i que buscava que l’obra quedés inclosa als Pressupostos Generals de l’Estat del 2018. Al gener, en l’aprovació del programa d’activitats per als següents 12 mesos, la Federació va marcar-se l’objectiu de continuar endavant amb la recollida de signatures.Quan la iniciativa toqui a la seva fi, a l’octubre, «encara no sabem on durem les firmes ni de quina manera farem la cloenda d’una reivindicació que ha durat un any i mig i que ha estat una qüestió important per a la ciutat liderada per la Federació en un moment que faltava un pas endavant», valora Rodríguez. La junta de la FAVR es reunirà la setmana vinent per analitzar el temps i forma en què les signatures són lliurades, i també el seu destinatari final.En aquest sentit, tal com va avançar aquest rotatiu, el Ministeri de Foment es troba «a l’espera de completar els corresponents estudis per analitzar la viabilitat tècnica i econòmica del projecte» del baixador ferroviari de Bellissens després de mantenir «converses amb l’Ajuntament de Reus i la Generalitat». Rodríguez explica que, des de la Federació, a l’estiu, «hem estat fent gestions per veure com estava la qüestió i mirar d’assegurar garanties perquè entri a la llista d’inversions».Amb la forma que es va preveure inicialment, el baixador de Bellissens quedaria ubicat en un punt a 4,2 quilòmetres de les estacions de Reus i de Vila-seca, per on circulen les línies RT1, R14, R15 de rodalies i el trànsit de mercaderies, i oferiria servei 3.000 passatgers al dia, 2.500 de nous i 500 que captaria d’entre els actuals usuaris de les instal·lacions del passeig Mata. El baixador, entès com a estratègic per al desenvolupament de la zona sud de la ciutat on es localitzen l’Hospital Sant Joan, les facultats de la URV al Campus Bellissens o FiraReus, preveia començar a construir-se al 2019 i enllestir les obres entre els anys 2021 i el 2022. Tot plegat ocuparà un total de 200 metres on els terrenys relativament plans per admetre l’aturada dels combois de passatgers.La primera alternativa, la més costosa i que representaria una inversió de 15 milions –incloses vies, edifici de l’estació, accés a la banda de la URV i pas inferior–, contempla la modificació de la rasant ferroviària, forçar l’actual pendent de l’1,4% a la zona fins a l’1,5% i habilitar una via provisional per al pas dels trens durant els treballs. Afectaria un espai total de 1.520 metres.La segona, la preferida pel Departament de Territori i també pel consistori reusenc «perquè és més econòmica i fàcil d’encaixar», abasta una longitud de 520 metres i manté l’actual rasant del corredor ferroviari per a les mercaderies –admeten pendents de fins al 3%– mentre que dóna lloc a dues noves vies per a l’aturada de trens de viatgers al baixador, una a cada banda del corredor. Dur a la realitat aquest dibuix suposaria una inversió de 12 milions.