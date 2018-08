Els grups polítics aniran a la propera assemblea de la Sedera

S’hi llegirà el resultat de les enquestes pel solar

Actualitzada 29/08/2018 a les 12:02

La Plataforma de la Sedera tornarà a reunir-se en assemblea aquest 3 de setembre a partir de les vuit del vespre. Hi ha convidades, tal com explica el portaveu del col·lectiu, Cristian Muñoz, totes les formacions polítiques amb representació a l’Ajuntament «però també altres organitzacions de Reus i associacions. Volem que hi sigui tothom que tingui alguna cosa a dir».En primer terme, i de manera directa, van confirmar la seva presència membres de la CUP, ERC, Cs i Ara Reus, tot i que, apunta Muñoz, en les darreres hores «ens han comunicat que hi assistiran tots», també PDeCAT, PP i PSC, que no havien dit «sí» en primer terme perquè «no hi eren el dia que els vam anar a veure».«L’únic que ens ha avançat que ens donarà suport», apunta Muñoz, «és la CUP, que ja ens ha dit que hi està d’acord», mentre que la resta de formacions «vindran, de moment, a escoltar». La Plataforma vol que els grups municipals assumeixin i portin al ple per aprovar-la la moció que llegiran en aquesta nova trobada al Velòdrom i a què volen donar llum verda en la mateixa assemblea.La moció, afegeix el portaveu del col·lectiu, «inclou la paraula expropiació» i implica que l’Ajuntament es faci amb els terrenys de l’enderrocada Sedera, que actualment es troben en mans de Solvia, i decideixi després què s’hi farà a través d’un procés participatiu. En la mateixa trobada, la Plataforma exposarà els resultats de les enquestes que s’han repartit durant l’estiu en aquest àmbit i que, han recollit el parer de tots els qui han volgut fer la seva aportació sobre el futur de la parcel·la, ara buida i tancada.Pendents del recompte, apunta Muñoz, «sembla que apunten a la instal·lació d’un parc» per ocupar el solar que ha quedat sense cap ús vigent arran de la desaparició de l’antiga passarel·la tèxtil.