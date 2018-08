El Basilisc ampliarà el seu repertori de cançons per les festes de Misericòrdia

Presentaran un cercavila i una rumba, obra del compositor tarragoní Roger Conesa, el dia 24 de setembre al vespre en un acte a la plaça de Prim

Un concert vermut

La colla del Basilisc de Reus estrenarà dues noves peces musicals el pròxim 24 de setembre, en un acte que formarà part del programa de la Festa Major de Misericòrdia. El Basilisc, que l’any passat va celebrar el seu desè aniversari, i que s’ha anat consolidant com a element del seguici festiu de la ciutat en els últims anys, estrenarà dues cançons que s’afegiran al seu repertori i que interpretarà la banda del Basilisc.Segons Pere Latorre, president i fundador de la colla, va comentar a aquest diari, els dos nous temes són un cercavila i una rumba, el primer, serà un complement de la Marxa del Basilisc, que tot i que també servirà als portadors per fer ballar la bèstia, serà una alternativa a la cançó que sona quan aquest element festiu avança. La rumba servirà per ampliar el repertori de danses de l’Estol del Basilisc.Els reusencs podran conèixer aquestes novetats musicals durant l’acte que se celebrarà la vigília de Misericòrdia, 24 de setembre, a dos quarts de vuit del vespre a la plaça de Prim, i podran veure el Basilisc movent-se al ritme de les noves simfonies. Dues peces musicals que han estat creades per Roger Conesa, un compositor i arreglista tarragoní. Conesa ja havia creat temes i arranjaments de música tradicional per a altres entitats del territori.El Basilisc de Reus, que va ser el primer element festiu de Catalunya que representava aquest animal mitològic amb cos de gripau, cap de gall i cua de serp, i que «mata amb la mirada».Aquest element, que va ser creat per l’escultor Manel Llauradó, té un vincle especial amb la patrona de la ciutat, la Mare de Déu de Misericòrdia, ja que va ser presentat dins els actes d’aquestes festes l’any 2007. I la colla, també va escollir la Festa Major de setembre perquè el Basilisc Petit, la rèplica que fa ballar la canalla, sortís de l’ou.Tot i que el Basilisc és l’element de bestiari més nou del Seguici Festiu de Reus, és un dels més coneguts, ja que la seva originalitat i el seu aspecte vistós, marcat sobretot pels ulls, que s’il·luminen en algunes ocasions, fan que la canalla el reconegui amb facilitat.Les dues noves danses que passaran a formar part del repertori del Basilisc, serviran perquè els portadors de la bèstia tinguin més varietat a l’hora de fer-la ballar, fet que servirà per engrescar encara més els reusencs.L’Estol del Basilisc de Reus també organitzarà un concert per mostrar les noves cançons a la ciutadania el dissabte 29 de setembre, un acte que també servirà per allargar una mica les festes de Misericòrdia.El concert tindrà un format vermut, ja que se celebrarà al migdia i s’oferirà aquesta tradicional beguda reusenca a la gent que s’apropi fins a la plaça d’Evarist Fàbregas, al costat del Centre Comercial El Pallol, per gaudir amb el Basilisc d’aquesta proposta musical.