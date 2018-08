Denuncien a l'Ajuntament de Reus per «maltractar» els coloms

L’ONG Nova Eucària denuncia al consistori per aquest delicte, amb agreujant de crueltat, perquè «s’han normalitzat i fomentat les matances d’espècies amb les que no volen conviure»

Actualitzada 29/08/2018 a les 12:49

L’ONG catalana Nova Eucària, que defensa els drets dels animals, ha presentat una denúncia contra l’Ajuntament de Reus per un presumpte delicte de maltractament animal amb agreujant de crueltat contra els coloms. La denúncia s’ha presentat a la fiscalia perquè consideren que «les administracions han normalitzat i fomentat les matances d’espècies amb les que no volen convire, tot i que existeixen mètodes ètics per controlar la sobre-població».Els denunciants insten al consistori reusenc a «revertir aquesta política que suposa la vulneració de la normativa vigent». Nova Eucària també demana en la denúncia que «els responsables d'aquestes pràctiques considerades delictives i extremadament cruentes, siguin condemnats com correspon i se’n derivin responsabilitats polítiques».El departament jurídic de Nova Eucària valora presentar una altra denúncia contra l’Ajuntament de Reus per treballar amb l’empresa l’Última llar, investigada per maltractament i sacrifici d'animals. L’ONG ho considera que el consistori continuï treballant amb la companyia sent coneixedor de la situació és un fet «molt greu» i que «no pot restar impune».