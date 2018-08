La nova associació de veïns del barri Juroca de Reus vol tornar a dinamitzar-lo

Aquesta zona havia perdut les festes i La Unión es proposa recuperar-les per l’any que ve

Actualitzada 27/08/2018 a les 20:20

El Juroca’s Day, aquest dissabte

La Unión és la nova associació de veïns del barri Juroca de Reus, que es va crear aquest estiu després que el barri hagués quedat sense cap entitat veïnal que en dinamitzés la vida social.L’antiga associació de veïns del barri Juroca es va anar dissolent per problemes d’afinitat entre la presidència i els veïns, i aquesta zona de Reus va quedar sense cap entitat que treballés per dinamitzar la vida social al barri, una de les tasques principals que s’ha marcat la nova associació.Sandra Álvarez, presidenta de l’entitat, explica que l’objectiu principal que s’ha posat La Unión és recuperar les festes del barri, que se celebraven tradicionalment a cap a la meitat del mes de juny, i que des de fa dos anys s’havien anat perdent, per la manca d’una entitat veïnal que les organitzés. Per aquest motiu, la nova entitat treballarà per organitzar activitats i promoure iniciatives per tornar a dinamitzar la vida social del barri.A més, des de la nova entitat volen entrar a formar part de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus, ja que l’anterior associació no hi estava federada, i així, poder participar també dels moviments veïnals que hi ha a la ciutat.Una de les primeres iniciatives de La Unión per dinamitzar el barri és la celebració del Juroca’s Day, una festa popular que tindrà lloc aquest dissabte al barri, i que pretén donar a conèixer la nova assocació de veïns i suplir, d’alguna manera, les festes de barri, que enguany tampoc es van poder celebrar, ja que la creació de la nova entitat va tenir lloc al mes de juliol, i les festes s’haurien d’haver celebrat al juny.El Juroca’s Day és doncs una alternativa per començar a dinamitzar la vida social i festiva del barri. Durant tot el dia, els veïns del Juroca podran gaudir de diverses activitats com una cercavila pel barri, una botifarrada per esmorzar, un vermut i una paella popular per dinar, a banda d’activitats per la canalla durant tot el dia i una festa amb Djs a la nit per acabar la jornada. Els preus dels tiquets d’alguns dels actes centrals del Juroca’s Day, com la paella popular, resulten més econòmics per als socis de La Unión, una forma de convidar els veïns del barri Juroca a participar en la festa i també, en les iniciatives de la nova entitat.