La bici tindrà prioritat davant cotxes i motos a tres cruïlles del centre de Reus

S’ubicaran zones de detenció avançades perquè els ciclistes s’hi aturin amb el semàfor vermell i rebran preferència en arrencar

Actualitzada 27/08/2018 a les 21:22

La connexió amb les estacions

L’Ajuntament implementarà zones avançades de bicicletes a tres cruïlles del centre de la ciutat. La mesura vol garantir que, en l’aturada mentre el semàfor es troba en vermell, els ciclistes es detinguin en un espai diferenciat, específic i ubicat per davant de cotxes i motos. I també que tinguin prioritat i més visibilitat, a través d’aquest sistema, al moment de l’arrencada, on sortiran per davant ja amb el semàfor en verd. Les ubicacions de les actuacions, que es duran a terme al llarg del 2018, són l’encreuament entre el passeig Sunyer i el camí de l’Aleixar, el passeig Prim i el camí de Riudoms, i el passeig Prim i el carrer Mare Molas.El projecte forma part del primer tram del desplegament del Pla Específic de la Bicicleta a Reus, presentat al juny i que ha de traslladar a la realitat tres grups d’intervencions abans d’acabar l’any: la connexió dels passejos amb l’estació de tren a través de vies ciclables, l’enllaç de l’estació d’autobusos amb el carril bici del parc Mas Iglesias i el reforç la senyalització a les zones 30. Les zones avançades de bicicletes s’emmarquen en aquest darrer conjunt. Fonts municipals detallen al Diari Més que les tres intervencions es corresponen amb contractes menors que estan ja en fase d’adjudicació, i en confirmen l’execució prevista per aquest 2018, però no en concreten la data. Totes tres compten amb dotació pressupostària i el pressupost global de licitació és d’uns 54.300 euros.Aquesta primera fase, tal com explicava el regidor d’Urbanisme, Marc Arza, en la presentació del pla, té la voluntat de millorar les connexions del centre amb les grans infraestructures de mobilitat com són l’estació de bus i la de tren, no deixar itineraris discontinus i pacificar les vies. La intenció és «passar de l’espai exclusiu a la convivència amb els vehicles de motor a mesura que s’aproxima el centre». En aquest context encaixen les zones avançades de bicicletes, que propiciaran que els ciclistes esperin el verd per davant de la resta de vehicles i surtin abans.Dins el mateix paquet hi ha previstes millores en la senyalització al passeig Sunyer, el passeig Prim i el Tomb de Ravals. I actuacions en la senyalització d’aquests itineraris ciclables de zona 30, on la bicicleta té ara prioritat, reforçant la senyalització horitzontal dels espais compartits amb el trànsit motoritzat.Els altres dos grups de mesures contemplen, pel que fa a la connexió dels passejos amb l’estació de tren, vincular el carril bici des del tram final del passeig Sunyer fins a l’estació i, a la plaça de Joan Rebull, adequar el carril exterior de la rotonda per fer-lo compartit amb la bicicleta. També reforçar l’itinerari en calçada amb senyalització i afegir aparcaments per a bicis, i al carrer del Bisbe Borràs es projecta un carril bici entre la vorera i la línia d’aparcament. Sobre l’enllaç de l’estació de bus amb el carril bici del parc Mas Iglesias, es proposa un nou pas de vianants a l’avinguda President Macià amb una connexió directa al carril bici actual de Mas Iglesias, i més aparcaments.Quan el total del Pla de la Bici s’hagi materialitzat, en tres fases i més enllà del 2020, fins a 35 nous quilòmetres de carril, amb una inversió de 2,14 milions, donaran forma a una xarxa ciclable completa i segura. El Pla analitzarà la posada en marxa d’un servei de bicicletes públiques i contempla el desenvolupament de mesures per lluitar contra els furts. I preveu aplicar una política integral de la bicicleta al consistori i incrementar el turisme sostenible.