Els marxants de Reus apunten prop d'un 20% menys de vendes que a l'estiu del 2017

La campanya ‘Reus Street Market’ busca atraure turistes als mercats, que esperen el pas del CMQ a l’antic hospital i que s’adjudiquin 25 parades més

Actualitzada 27/08/2018 a les 20:51

30.000 tríptics i 200 expositors

El preu per metre i la demanda

Productes nous

Prohibit el comerç d’animals

Els paradistes del Mercat de Marxants situen al voltant d’un 20% la caiguda en les vendes en relació a la passada temporada d’estiu i valoren l’escenari com «la continuació d’una baixada que va començar amb la crisi i que no s’ha aturat». Manuel Castillo, membre de la junta de l’Associació de Marxants de la Província de Tarragona i que ahir regentava la seva parada al voltant del Mercat Central explica que «el turisme no té diners per comprar i la gent d’aquí tampoc» i pronostica un any «pitjor que el passat», marcat per aquesta davallada «de prop d’un 20%» en el negoci.El Mercat de Marxants de Reus el conformen ara uns 200 paradistes. L’Ajuntament va anunciar la posada en marxa, el 13 d’agost, de la nova campanya Reus Street Market per donar-lo a conèixer i incentivar les compres entre turistes i locals. En els primers quinze dies en marxa, valora Castillo, «no hem notat molt» aquesta acció, que s’impulsa a través «d’una part del que paguem els marxants per ocupar la via pública i per la neteja».La campanya és visible en diverses cartelleres publicitàries de la ciutat. Els dies dels mercats ambulants es promocionen en un fulletó informatiu, escrit en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès. El tríptic es reparteix pels establiments hotelers i oficines de turisme de la Costada Daurada fins a mitjans de setembre. Concretament, se n’han editat 30.000 exemplars que es poden trobar en més de 200 expositors en oficines d’atenció turística, hotels i càmpings de Reus i el Baix Camp, el Baix Penedès, el Tarragonès, l’Alt Camp i la Conca de Barberà.Castillo fixa, entre els principals inconvenients a què s’enfronten els paradistes, «el que paguem per estar aquí, que no s’ha augmentat en els darrers anys però, en el moment que va congelar-se, ja era força elevat» i que «la gent demana productes de molta qualitat a un preu molt baix, i això és impossible». I espera que moviments com el del trasllat del CMQ a l’antic hospital ajudi a revitalitzar la zona. Sobre la nova iniciativa per atraure turistes, explica que «els fulletons es reparteixen als hotels» i que «aquí no estem veient fins ara massa repercussió».Una altra de les marxants, Isabel Martí, diu que la campanya Reus Street Market «potser sí que ha fet que es vegin per aquí turistes, però no compren, només passegen» i explica que «l’estiu ha estat dolent per a tothom, no només a Reus sinó també per als mercats de la costa» perquè «ara hi ha altres destinacions que estan de moda i els visitants que arriben aquí no gasten com ho feien abans». «Volen productes a un, dos o tres euros i hem hagut de baixar preus per poder mantenir les parades», afegeix. En relació a l’arribada del CMQ, valora que «tot el que sigui portar moviment aquí acaba repercutint més o menys al mercat» i diu que la propera activació de noves parades al Mercat de Marxants «serà positiva si es tria molt bé el producte que s’incorpora: cal que siguin coses que, ara mateix, no estiguem oferint aquí».L’Ajuntament ha tret a licitació un total de 25 autoritzacions per exercir la venda al Mercat de Marxants, 23 de les quals es corresponen amb espais a l’entorn del Mercat Central –15 per als dilluns i 8 per als dissabtes– i els 2 restants, per a parades dels dimecres al voltant del Mercat del Carrilet. El procediment respon a la voluntat municipal de reposar les llicències que havien quedat buides per «casuístiques molt diverses» que van des de jubilacions fins a impagaments, tal com precisaven fonts municipals al seu moment. La llum verda al tràmit va produir-se en la Junta de Govern del 13 d’abril. El plec de condicions detalla que les parades s’adjudicaran per un període de 15 anys, i el pressupost global de licitació és de 34.653,81 euros. Fins a 35 van ser les sol·licituds presentades, d’inici, per optar a les 25 autoritzacions, que prioritzaran productes que no hi són ara.Amb la nova ordenança d’animals, que preveu aprovar-se a l’octubre, vendre animals estarà prohibit al Mercat de Marxants, però sí que es podran comercialitzar productes relacionats.