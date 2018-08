La Ginesta, la primera escola bressol en activar els jardins educatius

El projecte que transformarà el pati en un recurs més va ser aprovat per Decret d’Alcaldia el 10 d’agost

Ombra, arbrat i experimentació

Les escoles bressol municipals convertiran els seus patis en jardins educatius que suposin «un recurs més dels propis centres» i posin en valor el potencial de l’espai com a «llocs pedagògics de joc, d’experiència i d’aprenentatge, pensats per al desenvolupament dels infants». Poques setmanes després que l’Ajuntament anunciés la proposta, que implicarà els sis centres que formen part de la xarxa, el projecte per aplicar aquests plans a la primera escola ja està redactat i travessa ara la fase d’exposició pública. Es tracta del de La Ginesta, al barri Gaudí, les obres per la qual van quedar aprovades mitjançant un Decret d’Alcaldia el passat dia 10 d’agost.La regidoria d’Ensenyament treballa en aquest aspecte guiada per un pla director, denominat Jardins educatius de les escoles bressol municipals. El document defineix les actuacions que es realitzaran a cada centre per tal que els infants puguin trobar-hi diferents possibilitats de joc, de descoberta, de mobilitat, d’amagatall o de tranquil·litat. La idea general és aprofitar els elements naturals dels patis, relacionar-los amb la resta d’elements, i integrar-los amb el paisatge i l’entorn, d’acord al projecte educatiu dels centres.El document, encarregat per l’Ajuntament a l’arquitecte Lluís Salat, incorpora fitxes amb les propostes pedagògiques i les intervencions a realitzar en cada una de les sis escoles bressol municipals. El pla director calcula una aproximació econòmica del conjunt de les accions, de 135.000 euros. Actualment s’estan elaborant els projectes específics per a la resta de les escoles, després que el que afectarà La Ginesta hagi vist la llum.En el cas concret de la Ginesta, tal com van explicar des de l’Ajuntament al seu dia, la proposta pedagògica té com a objectiu afavorir el joc lliure de l’infant, facilitant que decideixi per ell mateix amb quin material vol jugar, utilitzant la seva creativitat, imaginació, destresa o força. La intervenció augmenta les zones d’ombra amb diferents pèrgoles, i naturalitza l’espai amb un perímetre verd, nou arbrat, la millora de l’hort, i nous elements de joc: panells musicals, taula d’experimentació, camí sensorial, elements de joc simbòlic, entre altres.La idea enllaça amb el canvi de model pedagògic que està implantant en els darrers anys la xarxa municipal d’escoles bressol dins les aules, i que promou la lliure circulació dels infants pels diferents espais de l’equipament per fomentar la seva autonomia i llibertat d’actuació, per tal de promoure el seu desenvolupament evolutiu.