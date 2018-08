Justícia autoritza la part econòmica que permeti reforçar el jutjat d'Innova

El titular d’Instrucció número 4 de Reus assumirà durant 6 mesos els judicis per delictes lleus del 3

Actualitzada 26/08/2018 a les 21:27

Congestió i nou jutjat de Família

El Ministeri de Justícia ha autoritzat, a efectes econòmics, la comissió de servei sense relleu de funcions quereforci el Jutjat d’Instrucció número 3 de Reus, on se segueix la macrocausa Innova. En detall, la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va donar comptes, en sessió del passat 10 de juliol, d’aquest tràmit, que té data del 8 de juny i succeeix un acord anterior del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que deixa finalment el reforç en mans del magistrat titular del Jutjat d’Instrucció número 4, Carlos Javier Albarrán Machín.El pas preveu un marge de sis mesos durant el qual el jutge de reforç celebrarà molt probablement els judicis per delictes lleus d’Instrucció 3 de Reus, excepte els que es desprenguin del servei de guàrdia. Al llarg d’aquest període assumirà dues sessions de judicis al mes, que se celebren en dimecres.El passat novembre, el Servei d’Inspecció del CGPJ havia realitzat una visita ordinària a Instrucció número 3 en el transcurs de la qual «va informar-se sobre l’estat en què es troben les diferents peces separades obertes en el curs de les diligències prèvies d’Innova». La inspecció va concloure tot «instant a l’articulació d’un reforç a les tasques del jutge titular de l’òrgan, que li permeti centrar l’esforç en la instrucció de la referida causa». La Sala de Govern del TSJC va acordar, per unanimitat, la llum verda a la mesura.El jutjat d’Innova havia perdut fa un any i mig, el 28 de febrer del 2017, el seu reforç anterior: un jutge en expectativa de destinació que s’hi dedicava en exclusiva des del 2016, que va ser traslladat i que no va tenir recanvi «en no disposar el Tribunal Superior de nous recursos judicials». En aquesta ocasió, el titular d’Instrucció 4 continuaria ocupant la seva plaça d’origen i desenvoluparia, a més, aquestes noves feines que se li afegeixen.El TSJC ha detectat «greus problemes de congestió» a la jurisdicció de primera instància de Reus, en especial al número 1, i també a determinats jutjats d’instrucció. En aquest sentit, demana al Servei d’Inspecció del CGPJ «que s’abordi la situació de greu retard i significatives disfuncions» que mostren alguns dels òrgans. La Sala de Govern del TSJC ubica la realitat del partit judicial entre les «particularment preocupants» localitzades en una de les darreres sessions a Tarragona, el 6 i el 10 d’abril, i ha aprovat aquest juliol una vintena de mesures per corregir diferents escenaris de col·lapse i casuístiques a la demarcació, mentre s’espera el nou jutjat de Família, que arrencarà el 31 de setembre.