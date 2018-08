Una dotació de Bombers ha treballat en l'extinció

Actualitzada 27/08/2018 a les 18:32

Una furgoneta ha cremat aquest matí al carrer Camí de l‘Aigua Nova de Reus, a prop de l’avinguda Marià Fortuny. Bombers de la Generalitat han rebut l’avís per l’incendi quan passaven vuit minuts de les onze. Les flames han mobilitzat una única dotació, que ha intervingut durant aproximadament mitja hora fins extingir l’incendi i assegurar-se que no revifés. Fonts de Bombers precisen que el vehicle que ha quedat calcinat al Camí de l’Aigua Nova era un Citroen Berlingo. El foc ha tingut lloc a l’alçada del número 26. Les mateixes fonts precisen que la crema de la furgoneta, en principi, no ha comportat cap afectació a altres vehicles que es trobessin estacionats a la zona ni a contenidors de superfície al mateix carrer.