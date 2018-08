Endesa analitzarà la situació de les torres d'alta tensió del Pinar

La companyia diu no tenir inconvenient en «parlar sobre alternatives» però recorda que «no és fàcil ni ràpid i cal veure qui paga»

Actualitzada 24/08/2018 a les 09:55

«No llencem la tovallola»

El projecte de Calafell

La titular de les torres d’alta tensió que travessen la urbanització El Pinar, Endesa, «analitzarà la situació» de la instal·lació i es mostra oberta a «reunir-nos i escoltar» si «hi ha una petició veïnal o municipal de desmantellar la infraestructura». Fonts de la companyia expliquen al Diari Més que aquesta «no té inconvenient en parlar sobre possibles alternatives» al traçat actual però precisa que fer desaparèixer una línia d’aquest tipus «no és fàcil ni es fa d’un dia per l’altre, i resulta molt costós» i que, per això, si en algun moment s’arribés a un acord sobre aquest punt «caldria veure qui ho finança» perquè «si les torres estan en perfecte estat i no revesteixen perill, no hi ha un motiu per desmantellar-les».A la zona per on transcorren les torres hi viuen unes 200 famílies i proliferen projectes de noves construccions. El veïnat assegura que la presència de les torres genera problemes de salut als habitants de la urbanització, i sosté aquesta idea en un estudi elaborat per un alumne de la Universitat Rovira i Virgili i del qual s’ha fet arribar còpia tant a la Generalitat com a l’Ajuntament de Reus. Fonts del Departament d’Empresa consultades anteriorment per aquest mitjà detallaven trobar-se a l’espera que el consistori posés algun projecte en aquest sentit damunt la taula per fer-li costat, tot i que aclarien que la Generalitat «no és proactiva» en aquest àmbit. Al seu torn, fonts municipals preguntades també en diverses ocasions precisaven que «el compromís de l’Ajuntament per les torres continua vigent» amb els veïns i que «en les reunions que es fan en matèria elèctrica es tracta aquest tema», i es remetien a la propietària de la infraestructura, Endesa, per traçar-ne els plans immediats.Al capdavant de l’Associació de Veïns de la Urbanització El Pinar, que des de dècades enrere impulsa la seva particular lluita per desfer-se de la instal·lació, el president Antoni Pont es mostra «desanimat» i explica que «Endesa ens ha dit diverses vegades que revisaria les torres, però diuen que no representen perill i deixen passar el temps, i aquí continuen». Pont, que manté, amb tot, que «mai no llençarem la tovallola», és «molt conscient que fer això implicaria una inversió faraònica que, ara, ningú no vol fer o ningú no es mou perquè es faci». I apunta el mateix estudi per defensar que la presència de la infraestuctura «porta conseqüències» i que no és convenient «mantenir-les ara que la urbanització està creixent».Des d’Endesa recorden que les torres d’alta tensió estaven presents als mateixos terrenys abans que es produís l’eclosió de la zona i que, per tant, qui hi va adquirir algun dels habitatges unifamiliars que hi ha a la urbanització era coneixedor de l’existència de la línia. Les mateixes fonts detallen que instal·lacions com aquesta en bones condicions no han de comportar cap problema per al veïnat. Amb tot, concreten, «estem disposats a mirar fins a quin punt és possible racionalitzar la xarxa» sense deixar de tenir en compte que «no hi ha línia alternativa i aquesta té un abast important». «Si hi hagués perill, Endesa se n’encarregaria», diuen.Els veïns d’El Pinar havien assenyalat, darrerament, el desmantellament que sí que s’està produint a Calafell, i es preguntaven per què aquesta mateixa accció no pot dur-se a terme a Reus. En aquest sentit, des d’Endesa expliquen que «a Calafell s’ha fet una línia alternativa i per això, al setembre, començarà el desmantellament» i recorden que es línies elèctriques «passen per molts municipis» a Catalunya.