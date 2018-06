Un àudio que circula per xarxes de missatgeria assegurava erròniament que es farien classes de religió islàmica en aquesta escola reusenca

Actualitzada 29/06/2018 a les 13:03

Polèmica per un àudio que assegurava que hi hauria classes de religió islàmica

L’Escola Pompeu Fabra de Reus començarà a impartir, el proper curs 2018-2019, classes extraescolars de cultura i llengua àrab. D’aquesta manera, el centre, que té un elevat percentatge d’alumnes d’origen marroquí, oferirà la possibilitat als seus estudiants d’aprendre aquest idioma en aquest mateix espai però fora d’horari lectiu.Aquestes classes de cultura i llengua àrab s’impartiran en el marc del programa LACM, fruit d’un conveni signat entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Regne del Marroc el curs 1991-1992. Mitjançant aquest acord, es va introduir la possibilitat d’impartir aquestes classes de llengua i cultura àrab en els centres que hi estiguessin interessats. Tal i com afirmen des d’Ensenyament, l’àrab no és una excepció, ja que també existeixen convenis amb altres països per poder ensenyar en horari extraescolar idiomes com per exemple el xinès o el portuguès, entre molts altres.Pel que fa al funcionament d’aquestes classes, les sessions seran impartides per professors àrabs que rebran formació sobre el sistema educatiu català i la metodologia que han d’emprar, així com material didàctic. A més, el programa es desenvolupa amb la col·laboració dels assessors de llengua i cohesió.Així doncs, l’Escola Pompeu Fabra de Reus s’afegirà el proper curs a aquest programa, que ja desenvolupen altres escoles Tarragonines. Segons ha pogut saber el Diari Més, l’escola Teresa Miquel, situada al passeig de Misericòrdia, també tindria l’opció d’oferir aquestes classes, però encara no s’ha pres cap decisió al respecte.En els darrers dies ha circulat a través d’una aplicació de missatgeria mòbil un àudio que assegurava que l’Escola Pompeu Fabra de Reus oferiria classes de religió islàmica el proper curs, cosa que ha causat polèmica. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat, consultat per aquesta redacció, ha desmentit aquesta informació i ha explicat que les classes que s’impartiran són les de llengua i cultura àrab, les quals es realitzaran en horari extraescolar.