Completes obren les portes de la festa

Els regidors de Ciutadans i Partit Popular no participen d'un acte protocolari que veu el Bou per primera vegada en motiu del seu 675 aniversari

Actualitzada 29/06/2018 a les 09:12

El bullici de la plaça

Reus ja respira, a ple pulmó, aires de Sant Pere. La pólvora, les espurnes i el so de la tronada va servir per obrir les portes al dia gran de la Festa Major, que es viurà avui amb les actuacions de lluïment del Seguici i la processó que tornarà a omplir els carrers del nucli antic de milers de reusencs i reusenques, de totes les edats, disposats a gaudir del seu patró i acomiadar gairebé una setmana de festa en tots els racons.L’ofici de Completes va marcar el ritme dels actes d’aquest dijous. Si bé els Gegants, els Nanos, l’Àliga, el Drac o la resta de balls van desfilar per la capital del Baix Camp al llarg de la jornada, l’acte més seguit i esperat es va viure a partir de les vuit del vespre. La plaça del Mercadal va obrir les portes a tots aquells qui van gaudir del Seguici en el curt trajecte que uneix l’ajuntament amb la Prioral. Encapçalats pel Ball de Diables, un per un tots els elements, figures i danses es van dirigir cap a Sant Pere. Com mana el protocol, l’Àliga va cloure la curta processó. Abans d’iniciar el camí, però, l’animal més majestuós del Seguici va oferir el seu ball curt com a salutació a les autoritats.L’alcalde Carles Pellicer va presidir el grup de regidors i regidores del consistori. No hi eren, com ja havien anunciat, els membres de Ciutadans, que van decidir no participar en l’anada a Completes com a protesta «per l’ús polític» que considera que fa l’equip de govern municipal de la Festa Major. Els regidors del Partit Popular, que havien de decidir si hi acudien o no a última hora van optar per no fer acte de presència. Els membres de la CUP tampoc hi van acudir.Mentre a l’interior de la Prioral s’oficiava la missa de les Completes, a l’exterior de temple el Seguici reposava i agafava forces abans de tornar a enfilar cap a la plaça del Mercadal i fer les delícies dels reusencs i reusenques amb els últims balls. La música, l’eufòria i el bullici de la plaça va viure el moment culminant amb l’arribada del pilar caminant dels Xiquets, que va iniciar-se davant la Prioral de Sant Pere i va aconseguir completar el recorregut fins a la porta de l’ajuntament.En un gest molt repetit en els darrers anys, l’alcalde i la resta d’autoritats van arribar a les portes de la casa consistorial enmig d’una forta escridassada i una xiulada que volia reivindicar de tot. Diversos col·lectius s’havien mobilitzat per convertir els instants previs a la tronada i el castell de focs en un escenari per a les seves lluites.Aparcat tot el context polític, l’alcalde va iniciar el tram final d’una jornada carregada d’emocions amb un moviment molt senzill. Un mocador al balcó de l’ajuntament donava l’ordre a l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, d’encendre de la tronada de Completes. El foc, els trons i els mascles van inundar la Mercadal que el castell de focs prengués el relleu. Les gotes de pluja van amenaçar en aigualir la festa, però res pot apagar la pólvora i el foc de Sant Pere. Reus va esclatar per obrir boca i rebre el dia del seu patró.