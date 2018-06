El rei Felip VI presidirà l'acte d'entrega dels premis al Mas Marroch

Actualitzada 28/06/2018 a les 16:52

L'enginyer reusenc Bernat Ollé i l'investigador francès Romain Quidant van renunciar als Premis Fundació Princesa de Girona (FPdGi), que s'entreguen aquest dijous al Mas Marroch, el centre d'esdeveniments del Celler de Can Roca a Vilablareix. Ollé i Quidant ho van decidir per l'actitud del monarca Felip VI en el conflicte entre Catalunya i Espanya. El rei Felip VI presidirà l'acte d'entrega dels premis al Mas Marroch.En una carta, asseguren que la Casa Reial ha «liquidat» la tasca que l'entitat ha dut a terme durant anys per «construir ponts» i critiquen que el rei hagi donat «un vistiplau explícit» a «l'onada de repressió» que viuen les institucions catalanes, «incloent l'empresonament de líders cívics i del govern legítimament escollit pels votants catalans». Els dos guardonats retornaran ara tant l'import dels premis -10.000 euros- com les escultures amb què la FPdGi els va distingir. També han demanat que l'entitat esborri tot allò que els vinculi amb la Fundació, cosa que la FPdGi ja ha fet.