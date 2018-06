Endesa ha obert 1.100 expedients per frau elèctric els dos últims anys

Des de l’any 2016, l’empresa ha recuperat més de 15 milions de KWh en connexions il·legals a la capital del Baix Camp

Les connexions il·legals als subministraments energètics, principalment de llum i aigua, és una de les lluites constants que mantenen les empreses. Els municipis també hi fan front, sempre per motius de seguretat envers els ciutadans i els tècnics, oferint suport als treballadors de les subministradores que acudeixen per tallar aquests fraus. Reus ha estat, en els darrers anys, una de les ciutats del territori que més actuacions ha viscut contra les connexions il·legals. Només en matèria d’energia elèctrica, Endesa va obrir 1.100 expedients en els dos últims anys.La gran majoria d’aquestes actuacions es van dur a terme l’any 2016, quan l’empresa energètica va realitzar 714 inspeccions. Gràcies als talls en connexions il·legals, aquell any Endesa va recuperar prop de 8,2 milions de Kilo Watts per hora (KWh), és a dir, volum de potència energètica que havia estat subministrada fraudulentament. Al llarg de l’any passat 2017, la companyia elèctrica va realitzar un total de 386 expedients per frau. Tot i la destacada baixada de casos, la potència defraudada va ser similar a la del 2016. Així, l’energia que Endesa va recuperar el 2017 es va situar en gairebé 7,7 milions de KWh.De fet, el consum energètic de les llars acostuma a ser el principal indicador que fa sospitar els tècnics de les empreses que hi pot haver un possible frau. En detectar un consum anormalment elevat posen en marxa una inspecció que, en més d’un 50%, destapa una connexió il·legal.Des d’Endesa exposen que el descens en el nombre d’actuacions dutes a terme a Reus no es deu al fet que es produeixin menys connexions il·legals, sinó a «noves mesures i un seguiment per lluitar-hi i detectar abans els fraus». La companyia elèctrica detalla que, en la majoria dels casos, «tallàvem la connexió fraudulenta i al cap de pocs dies la tornaven a realitzar, així que havíem de tornar a actuar». Així, doncs, el major seguiment i control dels expedients realitzats ajuda a evitar que les persones reincideixin en aquest tipus de delicte.En totes les actuacions que fan els tècnics d’Endesa hi participen, també, cossos de seguretat, ja sigui la Guàrdia Urbana o els Mossos d’Esquadra. La companyia assegura que es tracta de mesures «de prevenció, tenim clar que més enllà de la lluita contra el frau el que volem és mantenir la seguretat», ja sigui dels operaris com dels veïns. «En molts casos les connexions il·legals poden provocar un curtcircuit i, per tant, un incendi», sentencien.El suport dels cossos de seguretat va resultar clau en les actuacions que els tècnics d’Endesa van realitzar, els passats 4 i 14 de juny al barri de Mas Abelló, ja que els treballadors de l’empresa van denunciar haver rebut amenaces i coaccions. Amb tot, el consistori va reafirmar que la presència de la Guàrdia Urbana responia al possible perill d’incendi.En la primera de les actuacions realitzades al Mas Abelló es van detectar un total de 47 connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica i tres més a la d’aigua. Deu dies després, els operaris d’Endesa van tornar al barri per dur a terme noves inspeccions, que van constatar que 12 d’aquelles connexions il·legals s’havien tornat a produir.