L'incident s'ha produït al carrer Mont-roig del Camp

Actualitzada 28/06/2018 a les 09:08

Un contenidor ha cremat, la mitjanit d'aquest dijous 28 de juny, a la ciutat de Reus. L'incident s'ha produït quan passaven concretament 7 minuts de les 12 de la nit al carrer Mont-roig del Camp, on ha cremat un contenidor. Un particular ha vist els fets i n'ha alertat al 112, qua ha passat l'avís als Bombers de la Generalitat. Fins al lloc s'hi ha traslladat una única dotació per tal d'apagar el foc.