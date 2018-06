Les millores al camp de La Pastoreta s'iniciaran la setmana vinent

Es desencalla, així, una operació que va necessitar una modificació de crèdit en quedar deserta l’anterior licitació

Actualitzada 26/06/2018 a les 20:57

Més espais i un magatzem

Una llarga reivindicació

Les obres destinades a millorar els vestidors i les instal·lacions del complex esportiu de La Pastoreta s’iniciaran en acabar la Festa Major. Aquest dimarts es va adjudicar el contracte per a dur a terme aquestes actuacions, i el regidor d’Esports de l’Ajuntament, Jordi Cervera, va confirmar al Diari Més que aquestes «es començaran la setmana vinent». Segons el contracte, es preveu que les feines d’execució del projecte s’allarguin per un període aproximat de gairebé cinc mesos.El contracte per a l’execució de les millores s’ha adjudicat a l’empresa Gilabert Miró, SA, qui va oferir una rebaixa del preu inicial de la licitació, fixat en poc més de 222.000 euros sense IVA. La proposta de l’adjudicatari, finalment, ha estat de gairebé 190.000 euros, també sense la part d’IVA que li pertoca. Aquest darrer contracte de licitació va quedar aprovat en el ple de l’Ajuntament del passat mes d’abril. En aquella ocasió, el consistori va aprovar una modificació de crèdit per tal que es poguessin executar aquestes millores. La maniobra es va dur a terme després que la primera subhasta per al contracte d’execució de les obres quedés desert.La millora dels equipaments del complex esportiu de La Pastoreta, més en concret dels vestidors, s’ha arrossegat durant diversos anys. El primer pla es va aprovar el mes de novembre del 2016, i posteriorment va ser modificat el desembre del 2017. Va ser llavors quan es va tornar a treure a concurs, tornant a quedar desert i vivint la tercera i darrera modificació, aprovada el mes de març d’aquest 2018, i el qual va necessitar la mencionada modificació de crèdit per tal de presentar-la, ja definitivament, a subhasta. Així, l’execució de les obres al camp de La Pastoreta posarà punt final a un projecte que s’ha prorrogat gairebé dos anys.Al complex esportiu de La Pastoreta es construirà un nou edifici al costat de l’actual espai de vestidors. Aquest constarà d’un total de cinc sales, les quals seran un magatzem, una habitació d’instal·lacions i tres vestidors, un dels quals serà més petit i es destinarà als àrbitres. La construcció mantindrà la mateixa tipologia que l’actual, d’una sola planta i amb un voladís a la façana més propera al camp, així es dóna continuïtat al recorregut cobert que dóna accés a les diferents estances del complex.Amb tot, el nou edifici de vestidors s’haurà d’adaptar a l’alçada lliure que permeti el pas dels vianants per la vorera. Així, una de les parets de la nova construcció que toca a l’exterior del complex presentarà un cos de coberta planta i sense voladís a la façana de carrer. El que sí que mantindran, tot i retocs per adaptar-los a l’espai, és l’aspecte i distribució dels ja existents, de manera que els vestidors siguin la part central de la construcció.La Plataforma per un Camp de Rugbi a Reus, que practica el seu esport a La Pastoreta, havia demanat millores en múltiples ocasions. La primera actuació del consistori va ser la instal·lació de proteccions, si bé el col·lectiu continuava denunciant que el complex esportiu no està preparat per a la disputa del rugbi. La necessitat de comptar amb vestidors i magatzem propi, com els que ara s’executaran, era una altra de les seves demandes.