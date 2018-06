La ciutat de Reus es bolca amb el Seguici Infantil mentre el Ganxet es troba a l'exili

Els elements petits, juntament amb el popular sopar de bou i arròs, copsen tot el protagonisme en el dia previ als actes grans de Sant Pere

Actualitzada 27/06/2018 a les 20:54

Les bosses del ‘Diari Més’

El Seguici Infantil ha centrat l’atenció de milers de reusencs i reusenques en la que va ser, la gran prèvia als actes més importants de Sant Pere que es viuran a partir de dijous amb les Completes com a escenari principal. Passades les sis de la tarda, el Toc de Festa de les campanes de la Prioral ha donat l’inici de la cercavila dels elements petits del Seguici reusenc.La pólvora dels Diables i el Drac, les músiques dels Gegants, l’Àliga o el Basilisc, i els colors del gran nombre de balls amb els quals compta Reus ­—Valencians, Gitanes, Prims, Cercolets, Marcos Vicente i un llarg etcètera- han inundat els carrers del nucli antic. A la plaça del Mercadal, punt neuràlgic de la celebració, s'ha repartit un berenar de pa amb xocolata per a tothom qui gaudia de la Festa Major Infantil. Ni el cel, que s'ha ennuvolat i ha amenaçat de ploure com en edicions anteriors, ha aturat l’alegria i la il·lusió dels membres més petits del Seguici.També durant la tarda, i pels carrers del centre, el Ball de Dames i Vells ha ofert els seus versots carregats de sàtira. Mentrestant, la plaça del Prim s'ha omplert amb la ballada de sardanes i l’acompanyament musical de la Cobla Reus Jove.El vestíbul del Gaudí Centre s'ha omplert de reusencs i reusenques que han pogut agafar la bossa que aquest mitjà repartia en motiu de les festes de Sant Pere. Les existències s'han acabat en dues hores, tot un èxit per a l’equip del Diari Més. Enguany, la bossa presentava els Nanos i una inscripció felicitant la Festa Major. Aquests estaven estampats en groc sobre la bossa blava, colors corporatius d’aquest mitjà.