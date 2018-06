L'Audiència rebutja el recurs de la CUP i tanca la querella contra Gas Natural per la mort de l'àvia de Reus

El tribunal, d'acord amb l'argument de Fiscalia, descarta que els incompliments normatius de la companyia suposin responsabilitats penals en el cas

L'Audiència de Tarragona ha rebutjat el recurs d'apel·lació i ha arxivat la querella presentada per la CUP en contra de Gas Natural per la mort d'una dona de 81 anys a Reus en l'incendi que va patir el seu domicili quan il·luminava casa seva amb una espelma perquè la companyia li havia tallat la llum. La formació anticapitalista, que va interposar la denúncia pocs dies després dels fets, el novembre de 2016, considerava que Gas Natural i les persones que van donar l'ordre de tallar el subministrament podien ser responsables d'un homicidi imprudent per omissió. El jutjat número 3 de Reus, però, va decidir sobreseure provisionalment les diligències el maig de l'any passat i, ara, després del recurs de la CUP, l'Audiència de Tarragona ha decidit tancar el cas. El tribunal considera, en consonància amb els arguments de Fiscalia, que els incompliments normatius que es podien retreure a la companyia energètica no justifiquen la seva imputació penal per la mort imprudent de la dona.Segons els magistrats de l'Audiència de Tarragona, «resulta molt forçat exigir la previsió de que, després de dos mesos de tall de subministrament a la persona privada del mateixa, o un altra, com per exemple la seva neta, decidís il·luminar l'habitatge amb veles i que això provoqui un incendi, que a més pugui acabar amb la vida d'algú». En altres paraules, que l'incompliment dels «deures» que imposa la legislació a Gas Natural sobre els talls de subministrament a persones vulnerables o que pateixen pobresa energètica no pot justificar la seva «imputació del resultat de mort a títol d'imprudència». En aquest sentit, raona la sentència, aquest «incompliment, d'existir, adquireix una dimensió normativa extrapenal i el fatal resultat no pot reputar-se com una conseqüència normativa de l'incompliment de la norma de cura».En el seu recurs d'apel·lació, la CUP considerava improcedent la decisió de sobreseïment per part del jutjat número 3 de Reus. Lamentava que s'havia tancat de forma precipitada una instrucció insuficient i que la pràctica de més diligències permetria relacionar l'actuació de la companyia energètica, que hauria incomplert el deure de cura, amb el tall de subministrament com a causa de l'incendi que va acabar ocasionat la mort de l'àvia. Ja en la seva argumentació inicial, recordaven que Gas Natural van tallar la llum de la casa de la víctima sense avisar prèviament els serveis socials de l'Ajuntament perquè poguessin prendre les mesures corresponents segons la legislació vigent. També subratllaven que la infracció d'un «especial deure jurídic», quan hi ha una obligació específica d'actuar, està expressament castigada al Codi Penal. En aquest sentit, la CUP retreia que la companyia va incomplir la llei aprovada pel Parlament per actuar en contra de la pobresa energètica.Per contra, Fiscalia es va oposar al recurs dels anticapitalistes argumentant que els fets denunciats no suposaven cap responsabilitat penal. «Les hipotètiques infraccions o inobservància de protocols a seguir en casos de tall de subministrament elèctric a persones en situació de pobresa energètica cauria, en el seu cas, en l'àmbit administratiu», adduïa el Ministeri Públic. En qualsevol cas, afegia, considerava que en el cas concret de Reus, no existia la «relació de causalitat» que adduïen els querellants perquè «difícilment pot afirmar-se que Gas Natural ocupés la posició de garant respecte la difunta i de que difícilment es pugui equiparar l'omissió a l'acció atesa la qüestionable previsibilitat del resultat».