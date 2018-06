Enxampen un conductor d'un cotxe que gairebé quadruplicava la taxa d'alcoholèmia permesa

La Guàrdia Urbana ha instruït diligències a l’home per un delicte contra la seguretat del trànsit

La Guàrdia Urbana ha instruït diligències judicials contra un conductor d’un turisme com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l’alcohol. En concret, l’home va donar un resultat positiu de 0,84 mg/l a la prova d’alcoholèmia, per la qual cosa gairebé quadruplicava la taxa permesa.L’home va ser enxampat conduint en estat ebri ahir dimecres, 27 de juny, a les 2.05h de la matinada a la plaça de la Puríssima Sang. La Guàrdia Urbana es va presentar al lloc després de rebre un avís dels Mossos d’Esquadra per una presumpta alcoholemia positiva. En sotmetre’s a la prova, el conductor va donar un resultat de 0,84 mg/l, quan la taxa màxima permesa és de 0,25 mg/l.