El Drac s'alça vencedor als Cóssos

El torneig entre els diferents elements del Seguici va omplir el Mercadal de festa i música

Actualitzada 27/06/2018 a les 09:42

Els Cavallets fan l’’indiu’

La vuitena edició dels Cóssos va coronar el Drac com a element vencedor. Els seus portadors, membres del Ball de Diables, es van imposar en el popular torneig de jocs tradicionals per equips, el qual aplega diferents elements del Seguici de la ciutat en una competició per equips que es rodeja de festa, música i bon ambient.Un any més, la plaça del Mercadal es va quedar petita per a la competició. A més dels milers de reusencs i reusenques que gaudien dels Cóssos, la resta de colles participants i els seus integrants es van entregar per animar als seus. Les bitlles catalanes, la cursa de sacs o la cucanya van ser algunes de les ja conegudes proves, que van deixar al Drac i al Bou com a bèsties finalistes. Finalment, va ser la figura de foc qui es va endur la victòria mentre la Banda de la Festa Major amenitzava el torneig entonant les músiques que formen part del Seguici. L’entrega de premis als membres del Drac va anar acompanyada, com no podria ser d’una altra manera, del We are the champions de Queen.El Ball de Cavallets, que celebra el seu 30è aniversari, va ser el protagonista de La nit de fer l’indiu. Cap a dos quarts d’onze de la nit, els gegants indis i l’Àliga van sortir de l’Ajuntament per recórrer, acompanyats per centenars de reusencs, els carrers Monterols i Llovera per trobar-se amb els Cavallets i tornar a la Mercadal en un gran esclat de festa.