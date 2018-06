Un finalista de 'Supervivientes', espectador dels Jocs Mediterranis

Sergio Carvajal ha acudit amb la seva parella a veure gimnàstica artística a Reus

El segon finalista del programa televisiu Supervivientes, Sergio Carvajal, ha acudit aquesta tarda al Pavelló Olímpic de Reus per veure gimnàstica artística. El model i influencer hauria anat amb la seva parella, Natalia García Timofeeva. García és esportista i forma part de l'equip espanyol de gimnàstica rítmica. El jove és conegut per molta gent al Baix Penedès, ja que va estar residint durant una temporada a Cunit.Aquesta tarda es posa punt i final a la competició de gimnàstica artística, després de portar ja quatre jornades disputades. A partir les 17 hores, la instal·lació reusenca ha acollit la final CIII Individual, tant femenina com masculina. Els esportistes masculins també han participat a les disciplines d'exercici de terra, salt de poltre, cavall amb arcs, anelles, paral·leles i barra fixa. Mentre que les noies ho han fet al salt de poltre, a les barres asimètriques, barra d'equilibri i a l'exercici de terra.