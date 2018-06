Marion Blue i l'Orfeó Reusenc presenten el videoclip d'una versió de Queen

Es va enregistrar per diferents escenaris del centre de la ciutat de Reus

La jove cantant vallenca Marion Blue i l'Orfeó Reusenc, a més d'un bon nombre d'entitats i col·lectius de la ciutat, han col·laborat en la producció d'un videoclip realitzat per Prisma Shows que ofereix una versió de la cançó Don't Stop Me Now, de Queen, i que es va enregistrar per diferents escenaris del centre de la ciutat de Reus. Aquesta producció té la col·laboració de la Regidoria de Cultura i s'emmarca en la programació de Reus Ciutat de la Música 2018.Aquest dimarts s'ha presentat el videoclip al teatre de l'Orfeó Reusenc amb l'assistència de la cantant Marion Blue, el representant de Prisma Shows, Cèsar Constantí, el director musical de la producció i director de la coral de l'Orfeó Reusenc, Albert Galcerà, i la presència de la regidora de Cultura, Montserrat Caelles.La regidora de Cultura ha recordat que entre els objectius de Reus Ciutat de la Música 2018 hi ha posar en valor artistes, músics, conjunts i projectes musicals de qualitat i innovadors que sorgeixin del territori. En aquest sentit, la cantant Marion Blue ha presentat aquest projecte com un avançament de l'àlbum Colors, que esta previst que aparegui a finals d'any.En l'elaboració del videoclip hi han participat també el Cor Infantil Somniadors, el Cor Ciutat de Reus, el Cor de l'Orfeó Reusenc, el Cor Gòspel Sing Tònics, l'Escola de Dansa Núria Díez, la Banda Simfònica de Reus i el músic Ivan Murray. La coreografia ha anat a càrrec d'Erika Avenged i l'enregistrament en estudi l'ha realitzat Mi Videoclip.