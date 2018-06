L'Ajuntament de Reus replantarà cent arbres i enjardinarà noves zones de la ciutat

Es destinaran prop de 95.000 euros a unes tasques que s’iniciaran a la tardor i seran la major actuació dels darrers sis anys

Actualitzada 25/06/2018 a les 21:31

«Primer són les persones»

Millores en zones verdes

La regidoria de Via Pública durà a terme una de les majors actuacions en jardineria amb la replantació d’un centenar d’arbres en les voreres de la ciutat. Després de prop de sis anys sense tasques en aquest sentit, el consistori destinarà poc més de 35.000 euros a substituir aquells exemplars que puguin presentar problemes de salut o per a la ciutadania. En aquesta mateixa actuació, també s’ocuparan amb nous arbres els escocells que han anat quedant buits en els darrers anys.La replantació d’aquest centenar d’arbres s’iniciarà a la tardor, si bé el contracte per a aquesta actuació ja ha estat adjudicat. El regidor de Via Pública, Hipòlit Montseny, va explicar que, un cop finalitzades les altes temperatures de l’estiu, «és la millor època per a plantar-los», afegint que si bé es pot fer en qualsevol moment de l’any, plantar quan toca «suposa un estalvi econòmic». Amb aquesta millora de les zones verdes, el que persegueix el consistori és «una ciutat verda i que ofereixi pulmons als ciutadans gràcies a la vegetació». En aquest sentit, Montseny va destacar la voluntat de la regidoria i els tècnics de jardineria d’oferir els parcs i les diverses zones verdes «el més adequats possibles i en les màximes condicions».El regidor de Via Pública va exposar que feia sis anys que no es feien actuacions d’aquest tipus «per problemes pressupostaris». Aquesta tardor, gràcies als comptes del 2017, es podrà realitzar aquesta replantació. A més, el consistori guardarà una partida del pressupost del 2018 per tal de dur a terme la mateixa actuació la tardor del 2019. D’aquesta manera, en un any de diferència, Reus haurà canviat un total de 200 arbres.El canvi d’arbres als carrers de la ciutat es deu a la voluntat, en primer terme, de protegir la ciutadania, fet pel qual Montseny va explicar que «primer són les persones». Per aquest motiu es retiren aquells exemplars que puguin presentar problemes de salut que, a la vegada, «puguin provocar algun ensurt». En segon terme, també es deu a l’adaptació que aquests tinguin al medi: «Els arbres no estan fets per créixer a la ciutat, alguns s’hi adapten millor i, d’altres, presenten més problemes», va exposar el regidor. Hipòlit Montseny va detallar que les grans arrels d’algunes espècies aixequen la vorera o causen problemes a la via. Davant d’aquesta situació, «malauradament, els hem de sacrificar i els canviem per d’altres que s’adaptin millor i no presentin problemes».Amb tot, Montseny va recalcar que «una ciutat sense arbres és una ciutat freda i morta», i va posar en valor els 18.000 exemplars que es troben plantats a les voreres dels diversos carrers de Reus.Els nous arbres, que es plantaran en carrers cèntrics però també dels afores de la ciutat, quedaran reposats en un període de dos mesos un cop s’iniciïn les tasques.Les actuacions per canviar el centenar d’arbres que es duran a terme a la tardor s’inclouen en un contracte de l’Ajuntament que destinarà, en total, gairebé 95.000 euros en diverses tasques de jardineria a la ciutat. En aquest, s’hi inclouen tres lots més, dos dels quals es començaran a executar en les setmanes vinents. Es tracta de l’enjardinament de la vorera est de la rotonda que dóna accés al Tecnoparc des de l’avinguda de Tarragona, amb un pressupost de poc més de 28.000 euros, i la remodelació de la plaça de la Sagrada Família, al barri Gaudí, amb una inversió de prop de 22.000 euros.La principal actuació que es durà a terme a la zona del barri Gaudí consistirà en la plantació de moreres al centre de la plaça i d’una nova jardinera per protegir un garrofer centenari ja existent. Amb aquestes tasques, va exposar Montseny, «reforcem unes zones de la ciutat que havien quedat malmeses amb el pas del temps». En el cas concret de la plaça de la Sagrada Família, el consistori no hi duia a terme cap actuació des de fa prop de vuit anys.El quart lot del contracte consisteix en la primera fase de l’enjardinament i remodelació del Parc Juroca, situat a la confluència del carrer d’Astorga amb el carrer del Cantàbric, i que comptarà amb un pressupost de poc més de 8.600 euros. A diferència de les actuacions a l’avinguda de Tarragona i al barri Gaudí, les tasques del Parc Juroca es duran a terme a la tardor, coincidint amb la replantació del centenar d’arbres. La primera de les tres fases que consta el projecte preveu la substitució i restauració de l’arbrat d’ombra de grans dimensions, el qual ha quedat envellit, ja que el parc es va enjardinar el 1990. Així, es restauraran sis dels actuals exemplars de Tila tormentosa, mentre que se’n plantaran vuit de nous.