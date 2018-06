Els més petits gaudeixen i creixen amb la Festa Major de Sant Pere

El Bou, protagonista amb el seu correbars

Actualitzada 26/06/2018 a les 10:02

Sant Pere es comença a gaudir des de ben petit, i els reusencs i reusenques bé que ho saben. Després del pregó i la tronada inaugural, el públic infantil va ser el principal protagonista d’ahir, amb actes per conèixer i poder créixer gràcies a la Festa Major. La jornada es va iniciar, al matí, al Museu de Reus, on un gran nombre d’infants d’entre quatre i deu anys van participar al Tastalafesta, un taller que pretén endinsar els més menuts en el món de la cultura i la tradició de Sant Pere. Acompanyats per alguns dels elements, els participants van omplir l’espai de la plaça de la Llibertat en un matí que va registrar el primer gran èxit de públic del programa de festes.A la tarda el protagonisme es va mantenir per als més menuts. Des de les sis de la tarda, la plaça de Sant Pere, davant de la Prioral, es va omplir amb els Gegants i la Mulassa. Aquells qui sempre havien somniat en ser geganter ho van poder ser per un dia gràcies a l’Aixeca el teu gegant, una oportunitat de la coll local per descobrir aquestes figures als més petits. Aquests també van poder donar el seu xumet a la Mulassa, qui els lluirà en les cercaviles de la Festa Major.Al vespre va ser el torn del correbars del Bou, un esdeveniment especial ja que la bèstia celebra el 675è aniversari de la seva primera aparició, si bé la figura actual va ser recuperada el 2004. En motiu d’aquest aniversari, el Bou serà el gran protagonista de Sant Pere, ja que participarà del seguici festiu de manera excepcional.Les Varietées de Sant Pericu i la nit de portes obertes al Gaudí Centre van tancar el segon dia d’actes de la Festa Major de Sant Pere.