Urbanisme refà el projecte de vorera i carril bici entre Blancafort i la T-11

L’Ajuntament fixa el final de la redacció al 2018 i apunta que els canvis vénen per millores assumides per la Generalitat a la via

Actualitzada 24/06/2018 a les 20:48

Problemes de seguretat

El projecte de vorera i carril bici que havia de connectar la urbanització Blancafort amb la T-11, reclamat pel veïnat des del 2015 i encara pendent d’execució, viurà canvis. L’Ajuntament preveu iniciar, en un marge d’entre dos i tres mesos, un replantejament del redactat que ja va deixar enllestit gairebé un any enrere i que haurà d’«adaptar-se» ara a «millores que la Generalitat ha assumit com a pròpies al tram de carretera» i que comportaran «fer-ne una ampliació, tot i que la majoria –de la documentació anteriorment prevista– és aprofitable», apunten fonts municipals al Diari Més.Les mateixes fonts concreten que el compromís amb Blancafort passa per culminar la reformulació del projecte al llarg del 2018, i que amb aquesta voluntat hi ha una partida reservada. Les obres, amb tot, quedaran pendents de poder-se incloure als pressupostos 2019. Fonts del Departament de Territori consultades sobre la intervenció a la carretera de Cambrils es limitaven a precisar que «el projecte l’està redactant l’Ajuntament». Al seu torn, des de l’Associació de Veïns de la urbanització Blancafort, el president Bartolomé Pluma assegurava ahir no haver abordat recentment aquesta qüestió concreta amb l’Ajuntament, ni haver rebut el compromís del redibuix de la vorera.Del que sí que han parlat amb Urbanisme, explicava Pluma, era de la situació de la rotonda d’accés a Blancafort des del Tennis Monterols, la qual havia d’haver quedat completament inutilitzada «però ho està només provisionalment, de manera que els cotxes la fan servir per estalviar-se tombs i generen situacions que podrien ser perilloses». Per evitar-ne l’ús, l’Ajuntament ha instal·lat recentment a aquest punt pilones new jersey, però la Generalitat encara no materialitza «el que ens van dir que es faria, que és tancar-lo de forma definitiva».Sobre la vorera i el carril bici, el president de l’Associació de Veïns de la urbanització Blancafort recorda que «no és que sigui necessària sinó que és indispensable» i explica que «sempre tenim el dubte de per què el Tennis Monterols no s’implica en reivindicar-la». Tot just l’any passat, l’atropellament d’un ciclista va evidenciar la conveniència de realitzar aquesta millora a la carretera que ha passat per diferents formes en els darrers temps sense que hagin encara començat els treballs per portar-la a la realitat. La col·locació o no del carril bici i l’execució o no del sistema de drenatge han estat punts que han centrat el debat mentre la vorera no arriba.Inicialment, estava concebuda com un tram de 200 metres per donar continuïtat a la reforma que ja es va fer a partir del santuari de Misericòrdia, i contemplava una amplada d’aproximadament dos metres amb un carril bici incorporat a l’interior. Els veïns van dur a terme, a principis del 2017, mobilitzacions en forma de marxes per la carretera reclamant la creació d’aquest enllaç a peu amb la T-11.