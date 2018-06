S'obren les inscripcions per als cursos de català de juliol del CNL de Reus

S’ofereixen cursos de nivell inicial bàsic i també un taller d’ortografia

Tots aquells que hi estiguin interessats podran inscriure’s, a partir de demà dimarts 26 de juny, als cursos intensius que oferirà durant aquest estiu el Centre de Normalització Lingüística (CNL) de l’Àrea de Reus Miquel Ventura. Els cursos es realitzaran, concretament, els matins del mes de juliol.S’oferiran cursos de nivell inicial, bàsic 1,2 i 3 i també un taller d’ortografia. Els primers s’adrecen a persones que no entenen el català o bé s’expressen amb força dificultats en aquesta llengua i duraran tot el mes. El Taller, en canvi, està pensat per a persones que parlen en català però que fan faltes i volen evitar-les. Aquest es farà del 2 al 13 de juliol. En total s'ofereixen 120 places a Reus.Les inscripcions i les proves de col·locació dels cursos es duran a terme els dies 26 i 27 de juny de 9 a 13.30 h a la seu del CNL i es prorrogaran fins al dia 28 en cas que encara quedin places disponibles.A més, al juliol s’impartirà també un B3 del programa Aprèn.cat del Servei d’Ocupació de Catalunya per a persones en situació d’atur derivades per l’Oficina de Treball de la Generalitat. Al maig i juny s’han dut a terme l’Inicial i el Bàsic 1 i Bàsic 2 d’aquest mateix programa.Recordem que el nivell Inicial és gratuït, i que en el preu de matrícula dels altres, que és de 13,57 euros per als bàsics i de 33,68 euros per al Taller d’ortografia. Hi ha reduccions per a aturats, jubilats, pensionistes i famílies nombroses o monoparentals.Les persones interessades poden consultar nivells, horaris i preus al web del CNL.