Reus presenta una ruta ciclista per conèixer sis masos de la zona de llevant

L'itinerari recorrerà 17 quilòmetres des del Mas Miarnau fins al Mas Iglesias

Actualitzada 25/06/2018 a les 16:48

La Regidoria de Cultura i l'entitat Bicicamp han presentat aquest dilluns una nova ruta per camins del terme municipal que dona a conèixer sis masos d'interès històric i patrimonial. L'itinerari, de 17 quilòmetres, forma part del projecte Cop de Pedal, a través del qual Bicicamp proposa descobrir itineraris d'interès cultural per realitzar en bicicleta i pensats per a públic general. La primera proposta es presentarà el dia 1 de juliol amb inici a Mas Miarnau i final a Mas Iglesias i recorre els masos de la zona llevant de la ciutat. Aquest projecte té el suport d'Elring Klinger i ha estat possible gràcies a les propostes aprovades en el marc de Reus Capital de la Cultura Catalana 2017. Tot i que, el projecte Cop de Pedal va aprovar-se el 2017, ara s'ha fet realitat després d'uns mesos.L'itinerari recorrerà la zona llevant i passarà pel Mas Sabater, Mas del Burgar, Mas de la Condesa, Mas Abelló i acabarà a Mas Iglesias amb un vermut musical.