Dalmau va col·laborar durant molts anys al programa 'Entre Veïns' de Ràdio Jove Reus

Actualitzada 25/06/2018 a les 10:57

L'equip del programa de ràdio 'Entre Veïns', organitzat per la Federació d'Associacions de Veïns de Reus i emès per Ràdio Jove Reus, ha lamentat en un comunicat la mort, «després de molts mesos lluitant» de Josep Maria Dalmau, qui va col·laborar en aquest programa.«Dalmau vivia la ràdio, era un apassionat de la ràdio, i aquest entusiasme ens ho va transmetre a tots aquells que primera vegada ens acostàvem a un micròfon. Gràcies per tantes tardes de ràdio, pel teu compromís, per la teva paciència», afirmen els seus companys. El comunicat clou de la següent manera: «El nostre petit estudi de ràdio serà l’estudi Joan M. Dalmau. Aquest serà el nostre petit homenatge a un gran home de ràdio. No t’ho oblidarem».