Thomas Cook i Ryanair cancel·len vols a Reus per la vaga de controladors francesos

Els passatgers de la connexió amb Glasgow han estat allotjats a un hotel de la zona amb la previsió de viatjar demà, en una jornada de retards que han compartit altres equipaments de l'estat

Actualitzada 24/06/2018 a les 18:26

Previsió de les aerolínies

Una nova convocatòria de vaga de controladors a França ha tornat a tenir repercussió sobre l’operativa de l’Aeroport de Reus, que ha registrat al llarg de dissabte i diumenge, com altres equipaments d’arreu de l’estat, alguns retards i vivia avui les primeres cancel·lacions de vols. Avions que cobrien les connexions amb Belfast, Cork o Frankfurt-Hahn han sortit de la capital del Baix Camp, durant el dia, més de 30 minuts tard respecte a l’hora prevista. Els retards han estat en tots els casos, almenys fins al moment, per sota de les dues hores, tot i que alguns han sobrepassat els 60 minuts.Diversos usuaris han denunciat la situació a través de les xarxes socials. Alguns apuntaven que «portem hores atrapats a l’Aeroport de Reus, esperant. Encara no sabem què passa. Aparentment ens portaran a un hotel». Altres explicaven que «estem esperant a Reus per anar a Glasgow i el vol s’ha retardat fins demà».L’aerolínia Ryanair, com ja havia fet en anteriors caps de setmana de vaga, va cancel·lar amb antelació alguns dels enllaços. En detall, avui ha deixat d’operar el vol entre Reus i Eindhoven, previst inicialment per aquest vespre. A través del seu lloc web, la companyia informava que «a causa de la vaga francesa, aquest vol –el d’Eindhoven– s’ha cancel·lat. Demanem disculpes per qualsevol inconvenient causat», i oferia alternatives per «canviar el vol de manera gratuïta o sol·licitar el reembossament». Per la seva banda, Thomas Cook ha comunicat aquest migdia a través de les xarxes socials –i per missatge directament als passatgers– la cancel·lació de l’enllaç programat amb Glasgow. Els viatgers passaran la nit en un hotel i «l’hora de sortida del vol s’anunciarà» de cara a demà.L’afectació a l’equipament de la capital del Baix Camp no és singular i s’ha donat a altres aeroports de l’estat, a causa de la ubicació geogràfica. A Reus, el 90% del trànsit travessa l’espai aeri francès.