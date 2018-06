Graset: «La Festa no és plena si hi ha exiliats i presos polítics»

Sant Pere irromp a Reus amb polèmica per uns llaços grocs als escons de Cs i PP que els regidors van retirar enmig del pregó

Josep Baiges, Tro de Festa

El periodista Xavier Graset, un «RTV especial» que és «de Reus i també de Vila-seca i de tota la vida» va donar ahir el tret de sortida a Sant Pere 2018 amb un pregó sentit i personalíssim, carregat de vivències «d’origen i de present» transcorregudes al Carrilet, la Prioral, l’Hospital Sant Joan, el Centre de Lectura o el Bravium. I de referències a qüestions d’actualitat i a «episodis com aquest de la Manada, que ens fan anar enrere», que van donar lloc a «un pregó de festa per temps convulsos, just quan ningú fa el que li pertoca, en què l’aiguabarreig de política i justícia ha subvertit el sentit de cada àmbit. En què tot s’aprofita per embolicar la troca». Des del saló de plens, Graset va abordar l’1-O: «Urnes i paperetes perseguides, un delicte inexistent al codi penal, tractat a cops de porra». Va valorar que «la Festa no serà plena mentre hi hagi exiliats i presos polítics». I va tenir un record emocionat, en la part més íntima del «convit a la festa» adreçat a «una ciutat magnètica», per a la família i per al seu germà Josep, «el Pep, qui també ha marxat a deshora, o abans d’hora».L’acte, al qual no van assistir els regidors de Cs –que ja havien anunciat l’absència a cites institucionals, per l’elecció del pregoner i la pancarta de presos polítics a la façana de l’Ajuntament– però tampoc els del PP, va arrencar amb sis llaços grocs ocupant el lloc d’ells al saló. I amb una intervenció inicial on l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, valorava que «la festa ha de ser una mostra d’agermanament, una festa de tots» perquè «és això el que li dóna el valor i la continuïtat». Van ser les mateixes regidores Pepa Labrador (Cs) i Dolors Compte (PP) qui, durant la lectura del pregó, van entrar al saló per retirar els llaços en un gest que va aixecar reaccions entre el públic. Els havia col·locat, «a petició dels Avis per la Llibertat», el grup de la CUP. En un comunicat, el grup de Cs qualificava l’acció de «profundament antidemocràtica, lamentable i totalitària». El portaveu del PP Sebastià Domènech, explicava al desenllaç del pregó que aquest, «amb un missatge independentista» demostra que «l’alcalde és sectari i governa únicament per una part dels veïns». Pellicer havia demanat, parafrasejant Graset, «que la troca no serveixi per embolicar sinó per, entre tots, cosir i recosir».El pregoner va apel·lar als grans referents locals. Del menjablanc al Plim, «la fantasia de frutas tropicales que anys enrere arribava a tot arreu i ara l’aguanta la festa i poca cosa més», passant pel Reus-París-Londres, les avellanes o les llambordes. No va oblidar-se de «la força dels elements del seguici com a eina d’incorporació a la ciutat de tots els que són a la ciutat i hi volen ser». I va repassar tot un llarg llistat de reusencs il·lustres en diferents àmbits. Graset va parlar de la professió de comunicador i de l’«era de les fake-news». En el vessant polític, que també hi va ser, el pregoner va preguntar-se «on han hagut d’anar a declarar bombers, mecànics, informàtics, responsables de gimnasos i fins l’equip de govern i regidors per querelles dels piolins allotjats i escridassats, querellats per demanar convivència?». Abans d’enfrontar-se a la Tronada –i a la ruta el Masclet– que «quan esclata, tot el món es paralitza», va recuperar des del balcó de l’Ajuntament un vers de Gabriel Ferrater: «Gosa poder ser fort i no t’aturis!».«Per la seva contribució continuada a la difusió de la Festa» i «per la seva complicitat i participació directa», el Tro de Festa va anar a parar aquest 2018 a Josep Baiges, qui compartia la distinció «amb els que fa possible la Festa i amb els companys periodistes», entre altres, i la dedicava a Jorbor.