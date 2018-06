El Ball de Cavallets i la Banda Simfònica faran «l'índiu» la nit del 26

Aquest ball del seguici ha estat el convidat d’honor amb motiu del seu 20è aniversari i la formació musical reusenca participarà en un concert previ

La Simfònica farà l’índiu

Després de quatre anys, es pot dir que la Nit de Fer l’Índiu ja s’ha convertit en un acte indispensable de la Festa Major de Sant Pere. Aquesta nit de gresca, diversió i música enguany tindrà com a protagonistes especials el Ball de Cavallets i la música. Pel que fa als primers, seran el 26 de juny els convidats d’honor a una de les nits més esbojarrades de la festa major reusenca. I és que el Ball de Cavallets celebra el seu 20è aniversari.La cap de colla d’aquest ball, Mariona Sugranyes, comenta que «ens fa molta gràcia que ens hagin convidat a la Nit de Fer l’Índiu, estem molt contestes». Cal tenir en compte que l’Àliga, element organitzador d’aquest acte, i el Ball de Cavallets formen part de la mateixa entitat, motiu pel qual els vincles entre ambdós són estrets. En aquest sentit Sugranyes explica que «sempre fem el cordó com a acompanyants de l’Àliga i ser les convidades d’honor ens fa molta il·lusió».La cap de colla avança que han creat una coreografia especial per a la cançó que es toca quan es fa la recollida al capdamunt del carrer Llovera, ja que el tempo de la seves coreografies no s’adapta al de l’Àliga. A banda de la seva participació en la Nit de Fer l’Índiu, han preparat altres actes per a commemorar els 20 anys, com un sopar amb totes les persones que han passat per la colla al llarg d’aquestes dues dècades o la participació a les festes del Barri de Santa Anna. A més, Sugranyes avança que estan preparant algunes sorpreses que es faran al llarg de tot l’any de celebració que encara no es poden explicar.Ara bé, el Ball de Cavallets no serà l’únic protagonista de la Nit de Fer l’Índiu. I és que la música enguany tindrà un paper especial. I és que abans que l’acte comenci, el Mercadal s’omplirà amb una seixantena de músics, els grallers de Canya d’Or, que cada any hi participen, i la Banda Simfònica de Reus, que se sumarà a la vetllada. La fusió d’aquestes dues formacions deixarà un so peculiar i únic , que farà que aquesta quarta Nit de Fer l’Índiu sigui inoblidable.