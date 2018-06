Reus recupera dos vehicles de bombers històrics per a poder-los exhibir en públic

Havien estat cedits a la Generalitat i ara s'està avaluant quins treballs de manteniment necessiten

Actualitzada 22/06/2018 a les 16:57

L’Ajuntament de Reus ha recuperat dos vehicles d’extinció d’incendis històrics que havien estat cedits al cos de bombers de la Generalitat. Es tacta d’un Hispano Suiza autobomba, adquirit per l’ajuntament reusenc l’any 1931, i depositat al parc de bombers de Reus; i un Magirus Deutz, amb autoescala automàtica, comprat el 1971, i que actualment era al parc de bombers de Cambrils.Els dos vehicles formaven part del cos municipal de bombers de Reus i es van cedir a la Generalitat. El traspàs dels vehicles es va revertir el 2006, però no ha estat fins ara que el consistori els ha recuperat amb l’objectiu de conservar-los i exposar-los al públic.Els dos vehicles s’han traslladat a les cotxeres de la companyia municipal d’autobusos, on s’avaluaran els treballs de manteniment que s’hi faran, a l’espera de decidir la seva ubicació definitiva.Per als treballs de manteniment, el consistori comptarà amb la col·laboració de membres del Biela Club Clàssics Històrics, l’associació d’aficionats als vehicle d’època de Reus.