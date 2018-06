Martín: «Pellicer necessita més temps i Reus necessita que no sigui alcalde»

El PSC fa balanç dels darrers tres anys i critica «la deixadesa i la manca de lideratge» del batlle així com dels seus «decebedors» socis ERC i Ara Reus

Actualitzada 21/06/2018 a les 21:50

«Cal governar per a tothom»

«La deixadesa, la manca de lideratge, l’incompliment de compromisos» i el fet que «la ciutat ha perdut pistonada» sota la seva mà són els arguments del PSC per afirmar que Pellcer és «un mal alcalde per a Reus». El grup municipal va repassar ahir els darrers tres anys de mandat en una radiografia que també va abordar la gestió dels «decebedors» socis de govern del PDeCAT, Ara Reus i ERC.El portaveu socialista, Andreu Martín, va criticar el paper del batlle en tots els àmbits però especialment en tres: sanitat, amb el «deute milionari» de l’Hospital Sant Joan; educació, pel ball de grups de P3 i la pèrdua de línies; i benestar social, en relació a la situació de la residència d’Horts de Miró «encara pendent d’obertura». També que es presenti a les eleccions municipals del 2019 quan «va dir que amb vuit anys en tindria prou, sense que ningú l’obligués a dir-ho». «Pellicer sempre vol més, sempre necessita més temps, però el que necessita la ciutat és que Pellicer no sigui més alcalde», sentenciava Martín des de la seu de la plaça del Castell.El PSC ha editat uns fulletons on desgrana les raons per les quals «Pellicer és un mal alcalde per a Reus» i que repartirà a les bústies dels veïns del municipi en els propers dies. Al seu interior, la formació analitzar també les polítiques vinculades a l’esport, on «ha eliminat el camp de rugbi comportant que els equips marxin a jugar fora de Reus, s’ha mostrat incapaç de resoldre la concessió de l’estadi de futbol i encara no ha fet les millores a La Pastoreta» i a l’Urbanisme, sobre el qual «l’aprovació del POUM reclamada i anunciada ha quedat descartada un cop més aquest mandat i ha deixat perdre milions d’euros de la Generalitat per millorar els barris». En matèria de tecnologia, els socialistes lamenten que «ha omplert el Tecnoparc de supermercats, l’única activitat que ha estat capaç d’atraure a aquest parc tecnològic» i en infraestructures, que «Girona serà la quarta pista del Prat» mentre «el baixador i la connexió a l’alta velocitat segueixen per fer».«Cal un alcalde que es preocupi per la gent, que governi per la gent i que no ho faci d’esquenes», reblava Martín, que encapçalarà la llista del PSC a les eleccions de l’any vinent. El portaveu socialista subratllava que «s’ha de governar per a tots els ciutadans». Sobre la tessitura en què s’ha trobat Pellicer amb un govern en minoria, Martín expressava que «hauria d’haver fet tot el que estava al seu abast per haver aconseguit un govern de, com a mínim, 14 regidors».