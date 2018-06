Un conductor d'un cotxe que anava begut envesteix una motocicleta a Reus

L’home, que va donar un resultat positiu de 0,84 mg/l a la prova d'alcoholèmia, va ferir a la motorista, que va haver de ser evacuada al Sant Joan

Actualitzada 21/06/2018 a les 09:49

Un conductor d’un turisme va envestir una motocicleta, la nit d’ahir dimecres a Reus, mentre conduïa sota els efectes de l’alcohol, concretament gairebé quadruplicant la taxa d’alcoholèmia permesa. Com a conseqüència del sinistre, la motorista va resultar ferida lleu i va haver de ser traslladada a l’Hospital Sant Joan.Els fets van succeir quan passaven 9 minuts de les 10 de la nit a la cruïlla entre l’avinguda de Sant Bernat Calbó i el carrer de Pintor Fuster. En aquest indret, es va produir un accident entre un turisme Honda Accord conduït per un veí de la ciutat de 54 anys i un ciclomotor conduït també per una reusenca de 30 anys. La dona va resultar ferida i va ser traslladada pel SEM a l’Hospital Sant Joan amb lesions de caràcter lleu.Els agents de la Guàrdia Urbana van realitzar les proves d’alcoholèmia als conductors. L’home que circulava amb el turisme va donar un resultat positiu de 0,84 mg/l, per la qual cosa la policia li va instruir diligències judicials per un delicte contra la seguretat del trànsit.