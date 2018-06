La Jove Cambra hissa la bandera i encén la Tronada per celebrar els 50 anys

L’entitat reusenca ha publicat un llibre i durà a terme un acte institucional al Palau Bofarull el 7 de juliol per commemorar l’efemèride

Arrelats a la ciutat

Si hi ha un moment que mostra de manera gràfica que Sant Pere ja és aquí, a banda del pregó i la primera tronada, aquest és la hissada de la bandera al punt més alt del Campanar. I és que quan oneja la bandera al capdamunt d’aquest emblema reusenc, se sap del cert que a baix, als carrers, la festa ja hi és present. Any rere any, l’alcalde i el consistori conviden a algunes entitats o personalitats reusenques que destaquen pel seu compromís amb la ciutat per tal participen en aquest acte solemne. Enguany, els convidat són la Jove Cambra Internacional de Reus en motiu del 50è aniversari de l’entitat.El president de la Jove Cambra, Adrià Agramunt, assegura que «és tot un honor poder participar de la Festa Major en un acte com aquest, ja que al cap i a la fi és un reconeixement a la feina ben feta, cosa que ens omple d’orgull i satisfacció». La hissada de la bandera es durà a terme dissabte 23 a les 7 de la tarda. Aquest, però, no és l’únic acte en el qual la Jove Cambra prendrà part durant aquest Sant Pere. I és que seran els encarregat, juntament amb altres entitats, d’encendre la tronada del dia del patró al matí, que es fa petar abans de l’actuació de lluïment dels elements del Seguici Festiu. «Cinquanta anys no es fan sempre i són poques les entitats que ho aconsegueixen», comenta Agramunt.Aquests no són els únics actes commemoraran el mig segle de vida de la Jove Cambra reusenca. De fet, demà divendres es presentarà el llibre Jove Cambra de Reus, 50 anys que s’ha editat en motiu de l’efemèride. La presentació es durà a terme a dos quarts de 8 de la tarda al jardí de la Casa Rull. Ara bé, l’acte principal de la celebració dels 50 anys es durà a terme el 7 de juliol al Palau Bofarull. El president de l’entitat explica que es tracta «d’un acte institucional, en el qual s’ha convidat a les autoritat, però que està obert a tothom». Així mateix, aquest esdeveniment reconeixerà totes aquelles entitats i agents socials de la ciutat que, com la Jove Cambra, enguany celebrin el seu 50è aniversari.Una data tan assenyalada com aquesta és sempre un bon moment per fer balanç i valoració de la tasca feta. En aquest sentit Adrià Agramunt valora «molt positivament» la trajectòria de l’entitat. Un dels motius és que han aconseguit mantenir-se en el temps, malgrat que el seu funcionament determina que cada any es renova el president i la junta, cosa que sempre pot suposar un handicap. Ara bé, el motiu que els fa estar satisfets amb la seva trajectòria és el fet de ser una entitat fortament arrelada a la ciutat que sempre ha treballat per a dinamitzar-la. En aquest sentit, cal destacar que algunes iniciatives, com el Parc de Nadal o la Gimcana Infantil de Sant Pere, que han sorgit de la Jove Cambra de Reus. El compromís solidari també s’ha materialitzat amb el projecte From Reus to Hellas, que va enviar voluntaris i material cap a les costes gregues per aportar un petit granet de sorra enmig de la crisi dels refugiats.Mirant al futur, per a Agramunt un dels principals reptes passen per mantenir el relleu generacional o per augmentar la visibilitat de l’entitat entre els joves reusencs. Així mateix, la Jove Cambra vol organitzar de cara a l’any vinent una fira de l’educació que agrupi a Reus tota l’oferta formativa, tant d’instituts com d’universitats, per equiparar-se així a altres indrets, com Barcelona, que compten amb aquest tipus d’esdeveniments. «El nostre objectiu és seguir treballant per la ciutat», conclou el president de la Jove Cambra.