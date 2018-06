L'Orfeó bufa 100 espelmes posant lletra a les cançons del seguici

El dia 24 oferiran el tradicional concert a la Prioral en el qual donaran a conèixer els nous temes

Actualitzada 21/06/2018 a les 10:48

Cantant. Així és com celebrarà l’Orfeó Reusenc el seu centenari. L’entitat viu enguany un any per a la història i per això ha preparat diversos actes que commemoraran el seu segle de vida. Un dels més destacats és el tradicional concert de Festa Major, que cada any es duu a terme a la Prioral de Sant Pere, a partir de dos quarts de 10 de la nit, un cop finalitza la primera Tronada de l’any. Aquest concert és un clàssic del Sant Pere reusenc, però aquest 2018 inclou novetats destacades. Enguany entre els diferents autors i estils que conformen el repertori del concert, enguany l’Orfeó ha inclòs les cançons d’alguns dels elements del Seguici Festiu de la Ciutat.«El concert serà d’allò més especial», assegura la presidenta de l’entitat, Ester Cos. I és que l’Orfeó ha posat lletra a algunes de les melodies i danses més característiques de les festivitats reusenques. «A mesura que es cantin les cançons de cadascun dels balls del seguici, l’element en qüestió entrarà a la Prioral per fer un ball», comenta Cos. En principi, el programa havia de ser sorpresa, però la magnitud i l’excepcionalitat de l’acte va fer que fos obligatori explicar-ho dins del programa d’actes de la Festa, segons explica la presidenta.Quan se li pregunta sobre com sonarà aquest concert tan especial, Ester Cos afirma rotunda «esperem que espectacular». La solemnitat del concert, sumada a l’ocasió especial que suposen els 100 anys i a la participació d’alguns elements del Seguici fan que el concert sigui un indispensable d’aquest Sant Pere. Entre els elements que hi prendran part en destaquen els Nanos, el Ball de Joan de Vic, que celebra 35 anys, i els Gegants, que commemoren els 25 anys de Reus Ciutat Gegantera. Pel que fa a la cançó d’aquests últims Cos avança que serà un dels moments més destacats de la vetllada. La presidenta de l’Orfeó Reusenc, a més, posa en relleu la col·laboració de la Cobla de Ministers, que s’encarregaran de la part instrumental. «A tot això, li hem de sumar la sonoritat que té Sant Pere, que és impressionant, i que farà que el concert soni realment bé».Si bé és cert que ara l’Orfeó es troba immers en els últims detalls d’aquest concert i en altres actes en els quals participa durant Sant Pere, com el concert de revetlla que han organitzat pel 27 de juny o la seva participació en la Festa Major Petita i a l’Ofici del dia 29, el cert és que de cara al juliol estan preparant un segon concert per continuar amb els actes de celebració del centenari. Aquest segon concert el faran al Teatre Bartrina i estaran acompanyats de la Banda Simfònica de Reus, que també està d’aniversari destacat aquest 2018. «Ara mateix ens trobem en un punt molt bonic de la nostra història, amb moltes ganes i il·lusió de continuar fent coses i tirar endavant l’entitat», conclou Ester Cos.