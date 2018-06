L'Hospital tancarà quiròfans i la part de neurodegeneratives a l'estiu

El Sant Joan desactiva 3 sales d’operacions al juliol i 4 a l’agost, i en perd una més en cada cas respecte a la programació 2017

Urgències, amb normalitat

L’Hospital Sant Joan de Reus engega dissabte, 23 de juny, la programació d’estiu per adaptar els serveis de l’equipament a la davallada d’activitat que tindrà lloc a partir d’ara i fins a l’octubre. Enguany, dels 7 quiròfans amb què compta l’edifici, se’n tancaran 3 durant els mesos de juliol i setembre i 4 a l’agost, tal com detallen fonts del centre al Diari Més. I una de les tres unitats quirúrgiques –la de traumatologia, amb un sistema de rotació que l’any passat va tocar a la d’especialitats– quedarà apartada fins al dia 30 de setembre. Les dades impliquen un grau d’obertura inferior al del 2017: llavors, el Sant Joan va mantenir fora del circuit només 2 quiròfans al juliol i 3 a l’agost i el setembre. L’any passat, les tres unitats quirúrgiques van reprendre el ritme a mitjans de setembre, però aquest 2018 una no ho farà fins finals de mes. Les mateixes fonts precisen que la planificació de l’Hospital «permet realitzar tota l’activitat, que a l’estiu baixa».Pel que fa a la resta, la situació és força similar a la que va donar-se a aquest mateix període anys enrere. De les dues unitats de medicina interna se’n tancarà una entre el 23 de juny i el 30 de setembre. La que estarà oberta en aquest temps guanyarà 6 llits i passarà de 36 a 42. L’Hospital de Dia de Medicina Interna tancarà a les tardes durant el mes d’agost. En medicina intensiva quedaran sense ús 2 llits dels 10 d’existents durant la segona quinzena de juliol i fins a mitjans de setembre. A banda d’això, l’activitat de proves especials, les consultes externes i els RX passaran a produir-se, a l’agost, en funció de les agendes dels facultatius, tal com és habitual.L’Hospital de Malalties Neurodegeneratives, que al 2017 va mantenir-se en marxa tot l’estiu, tancarà ara en la segona quinzena d’agost. El servei concentra els tractaments vinculats al parkinson i a demències i deterioraments cognitius, entre altres, i acull durant el matí, diàriament, una seixantena de persones. Al mateix temps, la Unitat Sociosanitària, que compta amb dues plantes, oferirà 66 llits. Fa alguns mesos, el Sant Joan va anunciar l’ampliació d’aquest àmbit fins als 79, un total de 72 dels quals per a ús permanent, així com el creixement de la dotació de convalescència i de cures pal·liatives fins als 62 llits. Abans del 2015, aquesta part de l’equipament es desactivava completament coincidint amb els mesos de calor, extrem que en l’actualitat ha deixat de donar-se.Finalment, el servei d’Urgències de l’Hospital reusenc funcionarà amb normalitat. Les Urgències havien estat protagonistes, durant les passades festes de Nadal i en una situació que ha resultat repetida els darrers hiverns, de saturacions que havien desembocat en col·lapses d’ambulàncies al centre. Precisament fa dos anys, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) hi va posar en marxa una base assistencial de prop de 70 metres quadrats que «millora les condiciones d’habitabilitat i confort alhora que redueix el temps d’arribada a Reus i a poblacions veïnes, donada la proximitat a vies ràpides». Les vacances d’estiu també acostumen a representar un cert increment d’urgències.