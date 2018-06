L'ACA inverteix un milió d'euros en la millora de la xarxa de sanejament de Reus

En la primera fase es canviarà el col·lector que connecta el carrer de Cambrils amb l’avinguda de Salou

Actualitzada 21/06/2018 a les 18:35

Aigües de Reus, divisió de l’empresa municipal Reus Serveis Municipals, SA, invertirà un milió d’euros en la millora de la xarxa de sanejament de la ciutat, concretament, en la primera fase de les obres de reposició del col·lector de sanejament en alta que connecta el carrer de Cambrils amb l’avinguda de Salou. Aquesta inversió, amb un cost de 1.010.655,72 euros (més IVA) estarà finançada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), una vegada l’agència ha confirmat que destinarà a la ciutat l’assignació més elevada dels darrers anys. L’actuació es portarà a terme aquest 2018.El finançament de l’obra s’emmarca en el Pla de reposicions i millores que anualment l’ACA destina al sanejament en alta de Reus. La inversió és la més elevada de l’agència a la ciutat en molt de temps, tenint en compte que l’assignació total dels darrers 7 anys ha estat d’un de 545.301 euros (77.900 euros de mitjana anual).L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, celebra el compromís de l’Agència Catalana de l’Aigua i afirma que «el bon estat de les xarxes d’aigües de la ciutat és responsabilitat de les diferents administracions competents, i totes han d’actuar amb la màxima coordinació i col·laboració possibles per garantir el millor servei que demanda la ciutadania».El regidor de Medi Ambient i Ocupació, Daniel Rubio, s’ha felicitat del finançament de l’ACA, en considerar que «és fruit de mesos de reunions i de treball conjunt per part de l’Ajuntament i de l’Agència Catalana de l’Aigua, que han tingut com a resultat poder contribuir a tirar endavant un seguit d’actuacions que són fonamentals per al servei d’aigües de la ciutat de Reus».El sistema de sanejament en alta el configuren el conjunt d’instal·lacions destinades a conduir i tractar les aigües residuals, concentrades prèviament per la xarxa de clavegueram en un o més punts. Formen part d’un sistema de sanejament en alta l’estació de depuració d’aigües residuals, les estacions de bombament i els col·lectors diversos. Es tracta d’un sistema que requereix d’un important manteniment, que, en bona mesura, recau en l’ACA, com a administració hidràulica responsable de les polítiques de sanejament.En el cas de l’actuació que es durà a terme aquest 2018, en la seva primera fase, es tracta de reposar un important col·lector a l’avinguda de Salou, que amb el pas dels anys s’ha anat degradant i, a dia d’avui, té les parets i el seu fons fortament erosionats, amb la qual cosa es poden generar filtracions al subsòl. Alhora, el seu estat deficient i la seva precarietat estructural representen un cert risc d’esfondrament.Les obres d’aquesta primera fase es divideixen en dues parts. D’una banda, es tracta de la reposició del col·lector de l’autovia Salou (entre el carrer de Manuel Hugué i la plaça del canal), amb un import previst de 774.663,76 euros. D’altra banda, es tracta de fer possible la connexió del col·lector de l’avinguda de Sant Bernat Calvó amb el col·lector de l’avinguda de Salou), amb un pressupost de 235.991,96 euros. La intervenció preveu una segona fase ja en el 2019.