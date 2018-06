El Gaudí Centre celebra una jornada de portes obertes

Ho fa per commemorar el 166è aniversari de l'arquitecte

Actualitzada 21/06/2018 a les 19:32

El Gaudí Centre organitza per a aquest dilluns dia 25 de juny una jornada de portes obertes per celebrar i recordar la commemoració del 166 aniversari del naixement de l'arquitecte Antoni Gaudí, una jornada dirigida principalment als ciutadans de Reus que volen visitar el centre i veure les novetats que s'han incorporat els darrers anys.Com a novetat d'aquest any, aquesta jornada serà en horari nocturn de 20:30 h a 24:00 h, i no requerirà reserva prèvia. Aprofitant que la ciutat ja estarà immersa en plena Festa Major de Sant Pere, es vol convidar als ciutadans a gaudir d'aquest espai en un horari diferent de l'habitual, més festiu i lúdic.Els visitants podran gaudir d'una visita amenitzada a càrrec de la Gata Borda, que per a aquesta edició, i coincidint amb la celebració del Any Caselles, farà especial incidència en la figura de l'arquitecte i la seva relació amb Antoni Gaudí. En el marc d'aquesta activitat es representaran diferents escenes de la vida de Gaudí que faran referència a la seva infantesa i als amics de joventut, entre altres. Conduïts per un actor que endinsarà el públic en la visita del centre, es podrà descobrir l'exposició permanent del centre i vivències de l'arquitecte recreades especialment per a aquest dia.Com a tret de sortida d'aquesta jornada, a les 10:00 h des del Gaudí Centre començarà la primera emissió a Facebook Live i que es realitza de manera conjunta i inèdita a internet. Comptarà amb la participació de 13 institucions que inclouen gran part de les seves construccions i museus dedicats a difondre la figura i obra del genial arquitecte.Així mateix, els dies 26, 27 i 28, coincidint amb el període de Festa Major de Sant Pere, el Gaudí Centre oferirà la possibilitat de realitzar visites amb família. L'activitat consisteix en un itinerari de descoberta del Gaudí Centre on petits i grans formaran part d'aquesta visita . L'itinerari s'acabarà amb un taller artístic relacionat amb el mon i obra de Gaudí.Per més informació i reserva de l'activitat, caldrà contactar amb l Oficina de Turisme trucant al 977 010 670 o bé enviant un e-mail a: infoturisme@reus.cat. Preu únic de 4€ per adults i nens, edat recomanada de 4 a 10 i amb una durada aprox. de 1,30h.