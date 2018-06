El Despertaferro explota la tirada del mural i mostra ara Anna Gabriel en retaule

El col·lectiu exhibeix bon humor davant la viralització de la pintura al carrer Dr Robert i acull una exposició itinerant de polítics «amb aspecte romànic»

«Tot ho agafem pel bon costat»

Després de la repercussió que ha tingut el mural pintat al carrer Doctor Robert en el marc de la campanya Free Anna Gabriel, per l’aspecte poc ajustat a la realitat del rostre de la cupaire, des del Casal Despertaferro feien ahir broma a les xarxes socials. «Si heu flipat amb el nostre mural de Free Anna Gabriel», deien, «flipareu encara més amb l’exposició de retaules contemporanis d’Aida Marro que tenim a la Taverna Despertaferro i on també hi surt l’Anna Gabriel, ara amb aspecte romànic». Efectivament, la mostra, susceptible d’ampliació, aplega de moment uns vuit polítics catalans i espanyols a mode d’«interpretació de l’apòstol d’Arbolell», en «retaules romànics del segle X» i sota el títol Un romànic contemporani, explica la seva autora.De Puigdemont a Rajoy, passant per Oriol Junqueras, Albiol, Arrimadas o Pablo Iglesias, les particulars obres van tornar-se mediàtiques el passat desembre: Marro, que és de Balaguer, va instal·lar els retaules, així com algunes altres obres, a una sala de l’ajuntament del municipi, i la Junta Electoral va requerir-la perquè les cobrís i abandonés l’espai durant les votacions del 21-D. Per això, «vam decidir que la mostra es tornés itinerant» i, en les darreres setmanes, visitava Tarragona per fer ara aturada a Reus. Tot i que amb la col·lecció l’autora perseguia un sentit crític «per reflexionar» i, de vegades, humorístic, «l’Anna l’he dignificada», explica, «l’he vestit de groc, li he col·locat una falç i al llibre que du a la mà hi posa independència».Els retaules «els vaig fer fa un any i mig, quan encara no havia passat tot això» i, per això, «no descarto no pintar-ne alguns que m’han faltat». Sobre el de Gabriel, «hem estat pensant de fer un pot per enviar-li d’alguna manera perquè ens agradaria que hagués pogut venir a veure’l». Marro es pren amb humor les crítiques al mural del carrer Doctor Rober i diu que «la societat catalana és una societat pacífica i sempre ens ho agafem tot pel bon costat, tot i tenir polítics a la presó».