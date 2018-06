El Bou se suma al seguici per celebrar els 675 anys de bous festius a la ciutat

La bèstia, que ha reemplaçat l’estructura interior de ferro per una d’alumini i és més lleugera, anirà enflocada i estrena domàs confeccionat per l’ocasió

Actualitzada 21/06/2018 a les 10:02

Granat i amb escut històric

Estarà a la Fira de Sant Jaume

El Bou de Reus viurà aquest Sant Pere d’una manera especial. Coincidint amb la Festa Major, la bèstia celebra els 675 anys que es té constància de la presència del primer bou festiu a la ciutat, registrada durant la fira de Sant Jaume, i commemorarà aquesta efemèride integrant-se de manera puntual i extraordinària al Seguici. Serà la tercera vegada que s’hi fa lloc, després d’haver sortit arran de la proclamació de la de Sant Pere com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional, al 2010, i per Santa Eulàlia a Barcelona. El Bou participarà a l’anada a Completes, al matí de Sant Pere i a la processó de la tarda. Hi anirà enflocat, decorat especialment per a l’ocasió, i amb cintes de colors i un nou domàs.Pel que fa a les flors, «fa uns quatre anys que en porta, quan es tracta de dies d’alguna manera especials, des que vam recuperar aquesta tradició», explica el portaveu del col·lectiu, Antoni Veciana, que diu que «les naturals –a les banyes se’n col·loquen de roba– seran flors de temporada i pensem en la ginesta. Al 2017 van ser clavells».Sobre el domàs, aquest anirà directament damunt del llom de la bèstia, ha estat elaborat oportunament al Barato per tal de dur-lo durant la Festa Major de Sant Pere. «Se n’han fet diferents proves», afegeix Veciana, després de prendre mides a l’element, i tal com ha marcat la Comissió de Protocol, la peça recentment confeccionada «haurà de seguir el cromatisme dels que porten el Lleó o la Mulassa, d’un color granatós, i incorporarà un escut de Reus històric», conclou el portaveu del col·lectiu del Bou.Enguany, a més, el Bou de Reus acaba de reemplaçar la seva anterior estructura anterior, que estava elaborada en ferro, per una de nova feta d’alumini. Els treballs s’han dut a terme a un taller de la Secuita. Això ha permès rebaixar el pes en prop d’un 20% i comportarà, de retruc, que «sigui molt més fàcil que tothom el pugui portar i que no calguin unes condicions físiques de robustesa especials, ni diferents a la de qualsevol persona comuna, per a fer-ho».Entre la resta d’accions que s’han preparat per aquests 675 anys, hi ha una tirada especial de cervesa artesana, «negra com el bou» i «per prendre-la sense presses» que, des d’aquest dilluns, pot adquirir-se a la Botiga de la Festa i que estarà disponible a petits comerços de la ciutat. Té gust de regalèssia. La cervesa «s’ha encarregat a un productor de Vinebre, L’Anjub», i «la tirada és curta i està etiquetada amb el logo dels 675 anys que ha realitzat el dissenyador Joan Guiu, on es pot llegir 675 anys de Bous a Reus i que acompanyarà tots els actes» on participi el Bou aquesta Festa Major. El preu oscil·larà entre els 2 i els 3 euros.Per acabar, i igualment tenint en compte que aquest 2018 ha de ser un any particular per al Bou de Reus estarà present a la Fira de Sant Jaume, «el lloc on tenim escrit que el bou festiu va aparèixer per primera vegada». La Fira de Sant Jaume s’organitza amb l’objectiu de mantenir viva una de les tradicions més antigues de Reus i un dels certàmens firals més antics de Catalunya, que té els seus orígens en l’any 1343.