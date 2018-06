Recorren al Tribunal de Contractes el servei de neteja de les escoles

Si la resolució considera il·legal la licitació engegada a principis d’any, l’Ajuntament millorarà les condicions de les treballadores

En dos lots diferenciats

L’Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) ha portat al Tribunal Català de Contractes Públics el plec de condicions redactat per l’Ajuntament de Reus i que regia el concurs pel servei de neteja de les escoles públiques d’infantil, d’educació primària i educació especial, i de les escoles bressol municipals tant durant el curs com per als mesos de juliol i agost. Les al·legacions del recurs presentat fan referència a dues qüestions, tal com detallen al Diari Més fonts municipals: el trossejament del contracte en dos lots –un per al període lectiu i un per a l’estiu, quan s’activen els casals– que precaritza les condicions de les treballadores i les implicacions del nou conveni col·lectiu de la neteja, signat recentment i que podria comportar que els preus que s’ofereixen a aquest plec no cobrissin totes les despeses que el servei genera.La licitació ha quedat suspesa fins que el Tribunal de Contractes emeti una resolució i l’empresa que hauria deixat d’ocupar-se de les instal·lacions el passat 30 d’abril per expirar l’actual vincle, Iss Facility Services SA, les continuarà atenent en sistema de pròrroga fins que el servei s’adjudiqui de nou.Les treballadores de la neteja de les escoles de Reus, que fins al 2012 hi feien feines de gener a desembre, van acceptar fa sis anys la divisió en lots, de manera que el servei mentre no s’hi fan classes el dugués a terme una segona empresa amb un contracte reservat i el col·lectiu d’empleades que el cobririen durant la resta de l’any passessin a ser fixes discontínues. N’hi ha unes 60 en plantilla.D’aquesta manera, l’Ajuntament donava resposta «a la pressió pressupostària del moment» abaratint els costos, però oferia al personal el compromís que, «quan fos possible», eliminaria els lots i recuperaria la situació laboral anterior al 2012. Compromís, aquest, que un grup de treballadores reclamaven directament des del saló a l’alcalde, Carles Pellicer, en el darrer ple, on la qüestió es va tornar a posar damunt de la taula a partir d’una pregunta del grup municipal de la CUP que exigia «una trobada, cara a cara, amb les integrants del comitè d’empresa tal com elles demanen».Tot i la promesa, l’Ajuntament va obrir a principis d’aquest 2018 un nou procés de licitació per la neteja de les escoles que contemplava igualment els dos lots. Ho va fer «en virtut de la nova llei de contractes» i «no per una decisió econòmica sinó perquè s’entenia que, quan hi ha un servei que es presta en diferents tipologies, l’administració té el deure de vetllar per garantir la màxima competitivitat i tendir a separar lots perquè diferents empreses puguin participar en la gestió dels contractes». Enmig de tot plegat, Aspel ha presentat un recurs al Tribunal Català de Contractes Públics pel redactat del plec que ha suspès la licitació, a la qual s’havien presentat un total de tres empreses: la mateixa Iss Facility Services SA, Fundació Pere Mata i Optima Facility Services SL.Ara, l’Ajuntament espera que el Tribunal «falli en el sentit que pugui refer-se el contracte» el qual passi a «garantir l’anualitat del servei», precisen les mateixes fonts. És a dir, que doni efectivament la raó a l’Asociación Profesional d’Empresa de la Limpieza per partir de zero i recuperar les condicions de les empleades que netegen els centres. Si el supòsit no es donés, però, i el Tribunal de Contractes Públics entengués que el plec és correcte, l’Ajuntament el mantindrà tal com va redactar-lo.Des de l’Ajuntament recorden que «es tracta d’una subcontracta» i que «l’administració no pot ni ha d’intervenir a les relacions laborals o contractuals de treballadors amb les empreses adjudicatàries». I asseguren que Pellicer va rebre el col·lectiu al desenllaç del ple del passat 11 de juny i que «se’ls hi va traslladar la idea que el contracte està pendent d’una resolució del Tribunal però, en el moment en què el Tribunal falli, si ho fa en el sentit que permet refer el contracte, l’Ajuntament es compromet a treure’n un que garanteixi l’anualitat del servei», sense lots.