El Bou brinda pels 675 anys amb una tirada especial de cervesa negra

Les ampolles estrenen el logotip creat amb la imatge de la bèstia i que serà present durant Sant Pere

Actualitzada 19/06/2018 a les 19:25

Estructura interior d’alumini

Per celebrar els 675 anys de bous a la ciutat, quan es va tenir constància per primera vegada que se’n presentés un de festiu durant la fira de Sant Jaume, el Bou de Reus s’incorporarà aquest Sant Pere 2018 excepcionalment al Seguici i ha preparat algunes accions particulars. Entre elles, l’oportunitat de brindar per l’efemèride amb una tirada especial de cervesa artesana, «negra com el bou» i «per prendre-la sense presses» que, des d’aquest dilluns, pot adquirir-se a la Botiga de la Festa.El portaveu del col·lectiu del Bou de Reus, Antoni Veciana, explica que la beguda «s’ha encarregat a un productor de Vinebre, L’Anjub», i que «la tirada és curta i està etiquetada amb el logo dels 675 anys que ha realitzat el dissenyador Joan Guiu, on es pot llegir 675 anys de Bous a Reus i que acompanyarà tots els actes» on participi el Bou aquesta Festa Major. La cervesa es podrà comprar a la mateixa Botiga de la Festa i a alguns petits comerços del municipi. El preu oscil·larà entre els 2 i els 3 euros.També per aquest 675 aniversari de la presència de bous festius, el Bou de Reus ha reemplaçat l’estructura interior de la bèstia, fins ara elaborada en ferro, per una d’alumini. Els treballs s’han dut a terme a un taller de la Secuita i «rebaixaran considerablement el pes, un 20%» del Bou, fet pel qual «ara serà molt més fàcil que tothom el pugui portar i que no calguin unes condicions físiques de robustesa especials per a poder fer-ho».