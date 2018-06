El Pla Específic de la Bicicleta contempla connectar amb l’estació de bus i la de tren, l’Hospital i la URV i reforçar les zones 30

Actualitzada 19/06/2018 a les 10:06

Desplegament en tres fases

Disminuir la contaminació

Fins a 35 nous quilòmetres de carril, amb una inversió de 2,14 milions, connectaran els trams existents i en crearan d’altres per donar forma a una xarxa ciclable completa que permeti circular per Reus en bicicleta d’una manera «segura», passant de l’espai exclusiu a la convivència amb els vehicles de motor a mesura que s’aproxima el centre i «amb una aposta forta per la intermodalitat» a través de l’enllaç directe amb les estacions de bus i tren. Així ho preveu el Pla Específic de la Bicicleta, que veu la llum dos anys i mig després que es constituís la comissió encarregada de tirar-lo endavant, de la qual formaven part tots els grups municipals, tècnics de diferents regidories i entitats vinculades a aquest àmbit com Bicicamp. La redacció del text s’havia adjudicat a la consultora de mobilitat Intra, Ingenieria de Tráfico SL, al gener del 2017 per un import de 24.000 euros més IVA.El document dibuixa una ciutat amable per als pedals –ara hi ha 20 quilòmetres de carril– però on la bicicleta copa només un 3% de la mobilitat, analitzarà la posada en marxa d’un servei de bicicletes públiques i contempla el desenvolupament de mesures per lluitar contra els furts. També preveu aplicar una política integral de la bicicleta al consistori i incrementar el turisme sostenible, entre els eixos principals. Es desplegarà en tres fases a partir d’aquest 2018: una de primera carregada d’actuacions més immediates, una segona fase amb intervencions a mitjà termini i una de tercera per executar a llarg termini, més enllà del 2020. El Pla Específic de la Bicicleta espera «entre 5 i 7 anys de feina» fins la implantació total, i requerirà «un esforç per adaptar-nos al nou paper de la bici», explicava el regidor d’Urbanisme, Marc Arza, en la presentació de les previsions. Arza valorava també aquest 3% de la mobilitat i incidia en el fet que «tot i que la xifra és molt baixa, s’ha triplicat en els darrers anys».La primera fase té com a objectiu millorar les connexions del centre amb les grans infraestructures de mobilitat com són l’estació de bus i la de tren. A més, s’actuarà per no deixar itineraris discontinus i per «pacificar» les vies del centre. Està programat millorar la seguretat de les zones 30 –on hi ha prioritat per a bicicletes– amb un reforç de la senyalització, la creació d’una zona d’avançament per a bicicletes –senyalització a la calçada, en aquesta primera fase, als passejos Prim i Sunyer– o l’autorització de circulació de bicicletes en tots dos sentits en vies en què la resta de vehicles només pot circular en un. Aquesta inclourà tres projectes que ja compten amb dotació pressupostària i que s’executaran enguany per valor d’uns 54.309 euros.La segona està orientada a treballar les connexions nord-sud de la ciutat tot creant vies amb l’Hospital i la zona universitària de Bellissens. Implicarà actuar en més de 5.600 metres de via, amb projectes a l’avinguda de Prat de la Riba, carrer del Doctor Robert, carrer de Sant Joan, passeig de Misericòrdia, avinguda de la Salle, avinguda de Sant Bernat Calbó, carrer de Closa de Mestres, Camí de Tarragona, avinguda del President Macià, carrer de Mercè Marçal, carrer de Carles Riba, avinguda de Josep Pla, avinguda de Bellissens, carrer de l’Argentina, carrer de Jaume Vidal i Alcover i carrer de Bernat Desclot.Finalment, la tercera fase del desplegament del Pla Específic de la Bicicleta vol pacificar les zones residencials de la perifèria de Reus, així com continuar el carril bici del polígon Agro-Reus. Aquesta està condicionada a la millora de la permeabilitat dels itineraris no motoritzats amb les grans infraestructures viàries i ferroviàries que envolten la zona de més densitat urbana. És a llarg termini i preveu actuar en més de 10 quilòmetres.El Pla Específic de la Bicicleta té com a punt de partida el Pla de Mobilitat Urbana de Reus que estableix cinc línies de treball que s’han tingut en compte a l’hora d’elaborar les accions a executar: disminució de la congestió del trànsit al centre històric i millora de la mobilitat dels altres mitjans de transport; augmentar la superfície i la qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants i als ciclistes; promoure l’ús del transport públic, oferint un sistema de transport col·lectiu de qualitat i competitiu respecte als desplaçaments en transport privat; compatibilitzar l’oferta d’aparcaments amb la demanda de rotació i de residents i aconseguir una distribució urbana de mercaderies i productes àgil i ordenada; disminuir la contaminació acústica i atmosfèrica causada pel trànsit. Si s’executen les tres fases previstes dins el document, la capital del Baix Camp disposaria d’una xarxa ciclable completa.